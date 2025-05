Azcue recorrió el barrio “La Bianca” y superviso las actividades deportivas

Comentaba Azcue a ByN “estamos recorriendo y apoyando el deporte por la ciudad, hoy aquí en la Bianca con la Subsecretaria de Deporte (Ivana Perez) con este programa que tenemos en muchos barrios de la ciudad, el objetivo es seguir creciendo, seguir llegando a todos los barrios, de nuestra ciudad, cada vez más contemplando a los niños, más los jóvenes, para que practiquen deportes, como en este caso que practiquen diferentes disciplinas, yudo, futbol, hockey, basquetbol, también gimnasia para adultos mayores. Esto va variando según los barrios, aunque hay muchos deportes que se repiten, como en el caso de aquí en La Bianca que el futbol es importante para desarrollarse. Para nosotros es muy importante el deporte como herramienta de inclusión, como herramienta de transformación, estamos invirtiendo y trabajando con mucha seriedad, en toda la ciudad, poniendo prioridades, sabemos que el deporte es inclusivo le importa a las personas y las forma, por eso estamos aquí y en más barrios trabajando con nuestro equipo”

También pudimos dialogar sobre los lugares que están usurpados en el barrio, y si este sector de la ciudad es del IAPV o del Municipio “estamos trabajando en esto de ordenar, también con nuestro equipo de la secretaria de gobierno, la secretaria de seguridad, legal y técnica también. Todo depende, son diferentes situaciones, en los cuales son personas que han adquirido una vivienda en el IAPV y después anexaron alguna construcción en la vía publica, usurpando el espacio público (ejemplo playas de estacionamiento), también hay casos que han usurpado terrenos, en esta zona específica no, pero en zonas cercanas si han usurpado terrenos, hay intención del gobierno provincial de expropiar algunas tierras y demás, pero eso es ya otro tema. Pero si es un tema (este de la Bianca) que nos preocupa porque altera el orden de la ciudad, también, tenemos un compromiso con la propiedad privada, como derecho, tenemos que custodiarla porque eso da Seguridad Jurídica, eso es generador para que haya progreso y tiene que haber orden, todos tenemos que cumplir con las leyes, tenemos que ser respetuosos del espacio público. Durante muchos años la ciudad creció en una forma desordenada, que no se ha puesto orden y eso ha generado también muchos inconvenientes, inconvenientes urbanos, generado por este crecimiento desordenado y muchas veces las usurpaciones en general, lo que generan es desorden, para poder llevar los servicios o urbanizar, porque es mucho más difícil ordenar cuando ya están hechos, y en algunos casos no se han usurpado, pero el Estado ha hecho mal las obras, se han hecho obras defectuosas, obras de cloacas, red de agua, y eso afecta a los mismos vecinos y corregir esos errores salen carísimos, estamos sufriendo y ustedes los vecinos (y en muchos barrios también) estamos sufriendo este crecimiento desordenado por falta de orden y por falta de hacer las obras como corresponde”

También ByN quiso saber la opinión del Intendente Azcue sobre la situación que está pasando el IOSPER “estoy absolutamente de acuerdo con la decisión de nuestro gobernador (Frigerio), creo que durante muchos años se ha manejado mal, como mínimo mal administrado, en forma defectuosa, pero, viendo que ahora se han descubierto ciertas maniobras que tienen ropaje ilícito, con mayor razón estoy de acuerdo con la intervención y que se tomen medidas de fondo, estas decisiones han sido manejadas durante muchos años por los políticos, para cajas de la política, para acomodar militantes, y para muchas otras maniobras, que, esas serían las menos graves, porque estamos hablando de malversación de fondos, hablamos de otras actividades que tienen ropaje de ilícitos penal, como ha pasado ahora, que el gobernador ha anunciado que va a realizar denuncias, porque están investigando con denuncias penales, son delitos penales, ante eso la gente nos pide que tomemos medidas de fondo, que tienen que intervenir la institución y hay que intervenirla, para poner orden desde adentro hay que hacer renovaciones de fondo. A veces si no esta intervenido no se puede hacer, porque si los mismos que manejan estas estructuras están adentro, se torna muy difícil investigar, hacer auditorias, se vuelve muy difícil poner orden, entonces, en este caso creo que era necesario por el nivel de contaminación”

Con respecto a las diferentes manifestaciones en contra de la creación de un a nueva Obra Social de los trabajadores estatales Azcue manifestó “cada uno tiene el derecho de manifestarse de dar su opinión, como mejor le parece, respetamos las diferentes opiniones y posiciones, lo que esta haciendo el gobernador (R. Frigerio) están dentro del marco de sus facultades como gobernador, así que no hay ningún problema, después en todo caso hay ciertas cuestiones que ya se discutirán en otros ámbitos, la justicia y llegado el caso donde fuera”

Fuente: ByN Fotos: ByN