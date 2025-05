Primera B SALTO GRANDE QUEDÓ SOLO

El equipo de la represa le ganó cómodamente a Athletic Club por 2 a 0, en partido jugado el jueves en el Estadio de Concordia y de esta manera quedó bien arriba con los otros resultados que se dieron.

Ariel Sánchez y Lukas Peralta fueron los autores de los goles de Salto Grande, que en todo momento fue dominador del partido y el resultado no fue más abultado porque los de Mario Delduca despilfarraron varias situaciones concretas de gol a lo largo de los noventa minutos.

Juventud Unida y Ferrocarril quedaron ahora como escoltas del líder del torneo. Juventud llegó a esa posición tras dar un buen golpe en Los Charrúas venciendo al local por 3 a 0. Mientras tanto el ferroviario cosechó un nuevo empate, en este caso ante el colista Wanderer´s sin abrir el marcador.

Otro que consiguió buen triunfo fue Estudiantes, que doblegó a Ancel 2 a 1 para sumar ahora 14 puntos, las mismas unidades que Sarmiento que no pudo torcerle el brazo a Zorraquín en partido que no tuvo goles.

Unión de Villa Jardín volvió a hacer gala de su ineficacia y tuvo otro cero a cero, en este caso ante El Olimpo. Los de la Villa llevan más de 4 partidos sin gritos y obviamente que fueron de la cancha preocupados por la sequía que los envuelve, ya que situaciones de gol crean en todos los partido pero no logran convertir.

RESULTADOS FECHA 7

El Olimpo 0 – Unión 0.

Athletic Club 0 – Salto Grande 2.

Ferrocarril 0 – Wanderer´s 0.

Monseñor Rosch 1 – San Martín 2.

Ancel 1 – Estudiantes 2.

Zorraquín 0 – Sarmiento 0.

Los Charrúas 0 – Juventud Unida 3.

Posiciones: Salto Grande 17, Juventud Unida y Ferrocarril 15, Estudiantes y Sarmiento 14, Los Charrúas 13, Unión y San Martín 8, Zorraquín 7, Rosch, Athletic y El Olimpo 6, Wanderer´s y Ancel 4.

FECHA 8

Unión vs. Salto Grande.

Estudiantes vs. El Olimpo.

San Martín vs. Athletic Club.

Sarmiento vs. Ancel.

Juventud Unida vs. Rosch.

Wanderer´s vs. Zorraquín.

Ferrocarril vs. Los Charrúas.

En la imagen, el líder del torneo.