Fútbol local AHORA LA PUNTA ES TRICOLOR

El Tricolor le ganó a Alberdi 1 a 0 con gol de Axel Díaz y así se quedó solo arriba en la tabla de posiciones, al tiempo que sumergió a los de La Criolla a la última posición con sólo dos unidades. De esta manera, La Bianca consolida el buen ritmo que venía trayendo en el torneo.

Los escoltas del líder son Libertad y San Lorenzo. El Lobo volvió al triunfo, tras dos empates seguidos, al vencer nada menos que a 9 de Julio de Colonia Ayuí por 2 a 1. Un resultado un tanto mentiroso de acuerdo a lo que fue el trámite del partido, siempre favorable al Lobo. Alexis Monchetti y Enzo Galarza convirtieron para el ganador, mientras que Cristian Romero lo hizo para Ayuí que terminó con diez por la expulsión Ramiro Piana por doble amarilla.

El Lobo estuvo 355 minutos con la valla invicta en el torneo, que se rompieron el domingo con el gol de 9 de Julio a los 40 del segundo tiempo.

Por su parte, San Lorenzo venció a Santa María en Villa Adela por 2 a 0, con tantos de Maximiliano Ragone y Guido Simeone. Luciano Ortiz, en el segundo tiempo, vio la roja y dejó con diez al Santo.

En cancha de Victoria se vio el gol que puede ser el mejor del año. Ocurrió a los 7 minutos, cuando Nahuel Benítez, de Real Concordia, peleó una pelota en mitad de cancha. Brian Luna logró puntear la pelota y sacársela, y desde allí mismo levantó la cabeza y sacó un derechazo impresionante que voló y voló hasta clavarse en el ángulo derecho del arquero de Real, sin que nada pudiera hacer más que estirarse para la foto. Un golazo espectacular que sin duda se recordará por mucho tiempo. Victoria ganaría dos a cero, porque Fabricio Girard anotó más tarde de cabeza el tanto final. En el segundo tiempo vio la roja Troncoso del Real y éste equipo terminó el partido con diez jugadores.

El campeonato, en cuatro fechas, ya ha perdido a un director técnico ya que la derrota de Nebel provocó la renuncia de Gustavo “Pasto Seco” Ruíz Díaz al frente del plantel y por estas horas se tratará de cerrar a un nuevo entrenador para esa entidad. Constitución fue el ganador del partido 2 a 1 ante Nebel y de esta manera se acomoda en la pelea de arriba. Alexis Rodríguez y Mateo Rodríguez convirtieron los tantos del ganador, mientras Joaquín Mateo descontó para Defensores.

La fecha se completó con el empate entre Colegiales y Comunicaciones en un tanto. Franco Benítez anotó para Cole y Joel Villalba para el “postal”.

LOS RESULTADOS

Libertad 2 – 9 de Julio 1.

Constitución 2 – Nebel 1.

Colegiales 1 – Comunicaciones 1.

La Bianca 1 – Alberdi 0.

San Lorenzo 2 – Santa María 0.

Victoria 2 – Real Concordia 0.

Posiciones: La Bianca 9, Libertad y San Lorenzo 8, Constitución y 9 de Julio 7, Nebel 5, Real Concordia y Victoria 4, Comunicaciones, Colegiales y Santa María 3, Alberdi 2.

5ª FECHA

Santa María vs. Libertad.

Real Concordia vs. Constitución.

9 de Julio vs. Colegiales.

Nebel vs. Comunicaciones.

San Lorenzo vs. La Bianca.

Alberdi vs. Victoria.

Nota: Esta semana se decide en la Liga la programación. Allí se verá si se mudan los partidos al sábado, porque se juega el clásico River vs. Boca el domingo, o se juega todo normalmente el fin de semana.