Prueba de ello, es el trabajo permanente que realizamos en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

15/04/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL CONCORDIA (Secuestro vehicular): En la fecha, siendo las 20:50 horas, se detiene la marcha de un vehículo marca Fiat, modelo palio Weekend, conducido por un masculino mayor de edad. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado en el Sistema de la DNRPA y créditos prendarios, surge como novedad un Pedido de Secuestro activo de fecha 08/07/2022. Por tal motivo se pone en conocimiento a la fiscalía en turno de la ciudad de Concordia, quien dispone el Formal Secuestro del rodado y la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos.

15/04/2025 - Puesto Control Vial Diamante: En la fecha, siendo las 11:15 hs. personal policial, ubicados sobre Ruta Provincial 11 y Nacional 131, toman la iniciativa de controlar un camión Marca IVECO 170E22, con equipo térmico con transporte de embutidos - conducido por un masculino mayor de edad, oriundo de la Ciudad Rosario, Santa Fe, haciendo recorrido de Victoria hacia Paraná. Si bien la mercadería se encontraba en regla, no cumplía con la normativa de separación de los alimentos de productos comestibles con no comestibles. Seguidamente se dio intervención al personal de la Dirección Gral. de Prev. de Delitos Rurales y se labraron las actuaciones por la sup. infracción al Art. 376 del Decreto reglamentario 2285 - Ley Prov. de Carnes 7292/75. Se dispuso la regularización, separación de las cargas y el retorno a Origen - Sin decomiso.

15/04/2025 - Puesto de Control Vial Tala (Procedimiento por Infracción a la Ley de Caza N° 4841): En la fecha, siendo las 11:30 hs mientras nos encontrábamos realizando control vehicular frente a esta dependencia sobre Ruta N° 12, se detiene la marcha de un vehículo marca Peugeot, modelo 308, conducido por un masculino de 35 años de edad, oriundo de la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; acompañado de otro masculino mayor de edad.

Si bien el vehículo y la documentación presentada no presentaron ningún tipo de irregularidad, se puedo observar desde la parte externa del rodado que también transportaba (04) cuatro perros galgos y algunas liebres faenadas. Por tal motivo se da intervención a Personal de la Brigada de Delitos Rurales de Rosario del Tala, quienes al hacerse presente labran Acta de Infracción a la Ley de Caza N° 4841 por no portar licencia de caza, no contar con permiso del dueño del campo y por uso de perros en jauría.

16/04/25 - Puesto de Control Vial Federal (MASCULINO CON PEDIDO DE DETENCIÓN Y CAPTURA): En la fecha, siendo las 08:40 hs. realizando control ininterrumpido de vehículos y personas, se detuvo la marcha de un automóvil marca Fiat, modelo Palio Weekend, que circula por ruta Nacional 127 en sentido Sur - Norte (Santa Fe - Brasil) en el cual, se traslada un masculino mayor de edad, oriundo de Santa Fe, acompañado de su pareja y de sus hijos menores de edad. Verificada las identidades en el Sistema SIFCOP, surge la novedad de un Pedido de Detención y Captura del conductor de fecha 24/06/2024 por S/Delito contra la Administración Pública del Juez Penal 1° Instancia del Distrito Judicial 11 San Jorge - Santa Fe. Informado a la Justicia, se ordenó que constituya domicilio y que se informe a la Unidad Fiscal.

16/04/2025 – PUESTO DE CONTROL CONCORDIA (Procedimiento Ley de Caza y Pesca): En la fecha, siendo las 01:30 horas, en circunstancias se encontrarnos realizando control constante de vehículos y de personas frente a esta dependencia, es que, se detiene la marcha de una camioneta que circulaba de sur a norte, desde Buenos Aires hacia Paraguay, siendo una Ford, modelo Ranger, conducida por un masculino mayor de edad, Paraguayo nacionalizado Argentino, domiciliado en Barrancas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, surge como novedad una carga sospechosa, una vez exhibida la misma, surge la novedad de varias especies de pescados en veda y más de 30 km de Carpincho despostado. Seguidamente se da intervención al personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, Brigada Concordia, quienes realizan acta por infracción a la Ley provincial de pesca N⁰ 4892 y a la ley provincial de caza N⁰ 4841.

16/04/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 12:55 horas, personal policial de esta dependencia mientras realiza control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR, de ingreso a la provincia, proceden a detener la marcha de un Vehículo, Marca Renault, modelo Nuevo Logan, de color negro conducido por un masculino de 55 años de edad, oriundo de la ciudad de Posada (Misiones) a quien se le solicita la documentación propia y del rodado. Una vez verificada la información en el sistema MINISEG y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE DE FECHA 29/12/2024 solicitado por la Unidad Fiscal N° 08 de la ciudad de la Matanza de la Provincia de Buenos Aires. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro del vehículo, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos.

16/04/25 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 14:15 horas, personal policial de esta dependencia mientras realiza control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR, de ingreso a la provincia, proceden a detener la marcha de un Vehículo, Marca Honda, modelo CRV LX, de color gris conducido por un masculino de 49 años de edad, oriundo de la ciudad de Adrogué (Buenos Aires) a quien se le solicita la documentación propia y del rodado. Una vez controlada la documentación en el Sistema MINISEG y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE DE FECHA 11/04/2023 solicitado por el Ministerio Público Fiscal-Div. Cria. Vecinal 7c. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro del vehículo, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos.

17/04/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 10:00 horas, personal policial de esta dependencia mientras realiza control vehicular frente a la misma, en el carril SUR-NORTE, de salida de la provincia, proceden a detener la marcha de un Vehículo, Marca Volkswagen, modelo Vento 2.5, de color gris conducido por un masculino de 62 años de edad, oriundo de CABA - Buenos Aires a quien se le solicita la documentación propia y del rodado a lo que accede amablemente. Una vez controlada la documentación en el sistema MINISEG y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE DE FECHA 08/07/2023 solicitado por el Juzgado Civil y Comercial N° 10 de Loma de Zamora, Pcia. De Buenos Aires. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro del vehículo, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y Sin Detenidos.

17/04/2025 - Puesto de Control Vial Gualeguaychú (Secuestro Vehicular): Efectuando controles frente a dependencia de vehículos y personas, proceden al SECUESTRO de un vehículo marca FORD, modelo ESCORT, constatando que presenta número de motor correspondiente a otro vehículo con estado registral ROBADO en fecha 21/03/2025. Por esto se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la ciudad de Gualeguaychú, quién dispuso el secuestro del rodado, la identificación del conductor y de no contar con algún impedimento, disponer su libertad supeditada a la causa.

17/04/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Vehicular): Efectuando controles frente a dependencia de vehículos y personas, proceden al SECUESTRO de un vehículo marca FORD, modelo FALCON, constatando que presenta número de motor correspondiente a otro vehículo. Por esto se da intervención a la Fiscal de la ciudad de Chajarí, quién dispuso el secuestro del rodado, la identificación de la conductora. Se procedió con Secuestros y Sin Detenidos.

17/04/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL LA PAZ (LOCALIZACIÓN DE MASCULINO CON PEDIDO DE PARADERO Y COMPARENDO): En la fecha, siendo 23:30 horas. desarrollando operativo de control de personas y vehículos sobre Ruta Nacional 12 km 646, se procede al control de un vehículo marca Volkswagen modelo Bora color negro; el que mantenía sentido de circulación Sur Norte, procedente desde la provincia de Córdoba, con destino final a la Ciudad de Goya, Provincia de Corrientes. Al controlar la documentación del rodado y del conductor en la Base de Datos SIFCOP, surge como novedad que el masculino mantendría una solicitud de PARADERO y POSTERIOR COMPARENDO "s/ Estafa" proveniente del Juzgado de Ejecución Penal N° 3 de la provincia de Córdoba. Se logra comunicación con el juzgado solicitante, corroborando el estado vigente de la solicitud. Seguidamente se notificó al causante y se realizaron las actuaciones de rigor.

17/04/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 23:00 hs. mientras personal de esta dependencia se encontraba realizando control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR de ingreso a la provincia, se procede a detener la marcha de un vehículo marca SCANIA, modelo R114GA, conducido por un masculino de 31 años de edad, oriundo de CEIBAS, Departamento ISLAS DEL IBICUY, provincia de Entre Ríos. Una vez controlada la documentación y el dominio del tractor en los sistemas MIMINSEG, SIFCOP y DNRPA, surge como novedad un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 01/11/2023, solicitado por la FISCALIA CRIMINAL Y CORRECCIONAL N°47, caratulado ROBO AGRAVADO. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y Sin Detenidos.

17/04/2025 - PUESTO CONTROL VIAL SANTA MARIA (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 10:30 hs. realizando control rutinario se detiene la marcha de un automóvil marca VOLKSWAGEN GOL, conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en la Provincia de Buenos Aires. Seguidamente se controla documentación y el dominio, encontrando una posible anomalía en Cedula de Identificación Automotor, luego de esto al corroborar en el sistema DNRPA, donde dicho rodado se corresponde a otro dominio con Pedido de Secuestro por Robo de fecha 29/11/23, también se da intervención al Perito Verificador, quien confirma las sospechas de anomalías en la documentación presentada. Informadas estas circunstancias a la Unidad Fiscal en turno, se ordena el Secuestro del Vehículo y de la documentación como así también la correcta identificación de su conductor.

18/04/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (Secuestro Vehicular): En la fecha siendo aproximadamente las 10:00hs. mientras personal de esta dependencia se encontraba realizando control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR de ingreso a la provincia, se procede a detener la marcha de un vehículo marca FORD, modelo CARGO 1723, el cual era conducido por un masculino de 42 años domiciliado en el departamento NOGOYÁ provincia de Entre Ríos. No siendo titular del mismo, dicho rodado circulaba desde Misiones hacia Nogoyá. Una vez controlada la documentación encontrándose sin novedad, se procedió a corroborar el dominio por páginas de interconsulta MIMINSEG Y SIFCOP, donde surge como novedad un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 01/08/2020, solicitado por la AGENCIA DE INVESTIGACIONES. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro, como así también la correcta identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos.

18/04/2025 - Puesto Control Vial San Jaime (SECUESTRO AUTOMOTOR): En la fecha, realizando control vehicular frente a esta dependencia, se detiene la marcha de un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, color gris, conducido un masculino mayor de edad de nacionalidad Paraguaya; a quien se le solicita documentación de rigor, presentando cédula de identificación vehicular y Licencia de Conducir. Al verificar el dominio del rodado en el Sistema DNRPA y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO de fecha 23/02/2015; por el Delito de Robo a solicitud de la Policía de Santa Fe. Por Directiva de la Fiscalía Ordinaria de Chajarí, se procede al secuestro del rodado en cuestión entregándolo en Dep. Judicial a su titular a fin que regularice la situación, ya que se trataría de su titular.

18/04/2025 - Puesto de Control Vial San Jaime (SECUESTRO VEHICULAR): Luego de un control de rutina, se procede al secuestro de un vehículo marca Chevrolet, modelo Mariva, color bordó; con Pedido de Secuestro vigente de fecha 16/12/2019, solicitado por Policía de Córdoba. Autoridad Judicial interviniente Fiscalía de Chajarí quien ordena el Secuestro y la identificación del conductor. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos

18/04/2025 - Puesto de Control Vial San Jaime: S/ Infracción a Código Aduanero - Ley N°22.415: Luego de un control en ruta a un vehículo Fiat Palio conducido por un masculino oriundo de la Provincia de Córdoba; se procede a la Constatación y posterior Secuestro de una cantidad importante de Perfumes “Árabes”, Auriculares, Acolchados y varios elementos electrónicos, todos sin documentación de respaldo, ni registro aduanero de ingreso al país. Intervino el Juzgado Federal de Concordia y Aduana Concordia para control de aforo. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos.

19/04/2025 - Control Vial Paso Telégrafo (Secuestro Vehicular): En la fecha, siendo las 09:00 hs. en circunstancias que personal de esta dependencia se encontraba realizando Operativo Público de Prevención, se procede a detener la marcha de un vehículo que transitaba en sentido Norte a Sur, ingresando a la provincia Entre Ríos, desde la Ciudad de Esquina, hacia la Provincia de Mendoza, siendo éste marca TOYOTA, modelo ETIOS, color Blanco. Al controlar la documentación y el dominio, surgen dudas y se verifican las numeraciones de Motor y Chasis. Contrastadas con la Base de Datos DNRPA, surge como novedad un Pedido de Secuestro por Robo en fecha 03/04/2025 para las numeraciones controladas, correspondiendo con otro dominio. Informadas las circunstancias del hecho a la Unidad Fiscal de La Paz, dispone el formal Secuestro del vehículo según lo normado por el Art. 289 C.P.A. y la correcta identificación de su conductora. Se procedió con Secuestros y Sin Detenidos.

19/04/2025 - Puesto de Control Vial Bella Vista (PROCEDIMIENTO DE NARCOMENUDEO): En la fecha, siendo las 10:30 horas, realizando Operativo conjunto en ingreso a C. Del. Uruguay (camino viejo San Justo) y Autovía Artigas, Móvil de D.G.P.y S.V en conjunto con personal de Div. Drogas Peligrosas Uruguay, se controla la marcha de una motocicleta, en la cual, se movilizaba un masculino de 21 años de edad. Al controlar la documentación y el dominio de la moto, se logra constatar que dicho masculino, llevaba un (01) frasco de vidrio con sustancia vegetal amarronada. Seguidamente se realiza test orientativo con resultado POSITIVO de MARIHUANA en forma de cogollos, arrojando un peso de 4,6 gramos. Según directivas de la Fiscal Interviniente, se dispuso el secuestro del material estupefaciente y la correcta identificación del masculino. Se procedió con Secuestros y sin Detenciones.

19/04/2025 - PUESTO CONTROL VIAL TÚNEL (Infracción a la Ley N° 22415 –Código Aduanero): En la fecha, en horas de la tarde se controla un utilitario marca Renault, modelo Kangoo II Express Confort 5ª 1.6 SCE, el cual ingresaba a la provincia desde su similar Santa Fe, conducido un masculino de 42 años de edad, domiciliado Villaguay, E. R, acompañado de su pareja de 42 años. Una vez controlado la documentación del vehículo y la documentación de los ocupantes, se observa que dicho rodado, transportaba varios bultos cerrados (ropas y zapatillas) varias, al solicitar le la documentación respaldatoria de la carga transportada, se puedo constatar que las prendas presentan etiquetas de origen extranjero, por ello se comunicó con el administrador de la aduana de Paraná quien luego de evaluar las fotografías enviadas sobre las mercaderías y la documentación aportada, ordenando como medida preventiva el Secuestro de la mercadería, poniéndola a disposición de la Administración Aduanera de Paraná en las próximas 24 horas. El presente procedimiento, se enmarca en el Art. 1119 por presunta infracción a la ley 22415 del Código Aduanero.

***

IMPORTANTE SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO

19/04/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO: En la fecha, siendo las 22:40 hs. aproximadamente, se procede a detener la marcha de un vehículo marca Chevrolet modelo Corsa 1.6, el cual circulaba sentido NORTE-SUR más precisamente en el carril de ingreso a la provincia conducido por un masculino de 26 años de edad, junto a su hija de 4 años de edad y dos masculinos más, ambos mayores de edad (20 y 23 años). Una vez controlada la documentación y el dominio del rodado, se denota un estado importante de nerviosismo en el conductor, el cual, en determinado momento, ya descendidos del habitáculo, sienta su hija sobre el capot del vehículo, lo que motiva el personal a dar intervención al Can “Jana”, la cual, marca zonas de posible presencia de material estupefaciente, más específicamente el en sector del motor y caja porta filtros de aire del vehículo. Seguidamente, se solicita la presencia de la Sección Drogas Peligrosas de la localidad de Chajarí, quien una vez presente en el lugar y en presencia de los testigos civiles, avanza de conformidad a las formalidades del Art. 230 Bis del C.P.P.A. dando aviso al Juzgado Federal de Concordia.

Seguidamente y ya avanzando con las zonas marcadas por el Can “Jana”, se abre la caja porta filtro del vehículo y desde el interior de la misma, se extrae un bulto rectangular de nylon color negro conteniendo en su interior sustancia pulverulenta de color blanca que reacciona al test orientativo de campo arrojando resultado positivo para Clorhidrato de Cocaína con un peso total de 248 gramos.

Avanzando con la requisa personal de ambos masculinos, se extrae de las prendas de uno de ellos, un envoltorio en nylon transparente conteniendo una sustancia vegetal amarronada, al cual también se le realiza test orientativo de campo y arroja un resultado positivo para Cannabis Sativa con un peso total de 2.4 gramos. Informadas estas novedades a la Justicia Federal y al Secretario en Turno, se ordena el Secuestro de la totalidad de los estupefacientes encontrados como así también los teléfonos celulares de los masculinos y el vehículo en el que se movilizaban. En un mismo orden, se dispuso la correcta identificación de los masculinos y la detención del conductor. En tanto al menor se dio intervención al personal de la Sección Minoridad de la localidad de Chajarí para su traslado a dependencia del COPNAF para luego ser retirado por su madre.

***

20/04/2025 - Puesto de Control Vial Victoria: En la fecha, en horas de la madrugada efectuando controles frente a dependencia de vehículos y personas, se procedió al control y posterior SECUESTRO de un vehículo marca TOYOTA, modelo HILUX 4X4, DOMINIO AC310LB, ya que al solicitar documentación al conductor presenta CÉDULA APÓCRIFA. Consultado al Juzgado Federal Victoria, se dispuso el correspondiente Secuestro del rodado y de la documentación como así también la correcta identificación del conductor de la camioneta. Se procedió con Secuestros y sin Detenidos.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 3.325 controles, de los cuales (12) doce, resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 194 (Ciento noventa y cuatro) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 12 (doce) armas de fuego secuestradas y 40 (cuarenta) detenidos.

Desde el día jueves 17/04/25 hasta el 20/04/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 45.212 vehículos.