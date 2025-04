En lo que hace la divisional mayor, sin duda que sobresale el partido que van a jugar Libertad y 9 de Julio, en la cancha lindera con el Parque Mitre. Los de Colonia Ayuí están punteros con 7 puntos y aventajan por sólo 2 a su rival del domingo, y en el medio queda La Bianca expectante con 6 unidades y tiene un duro rival en Alberdi de La Criolla. Serán dos partidos que se mirará con mucha atención para ver si cambia la tabla o más o menos todo sigue igual. Habrá que ver cómo reaccionan otros que pelean arriba como Nebel y San Lorenzo.

Los de la ribera tienen como rival a Constitución y será el partido adelantado del sábado a las 20 en el Estadio Ciudad de Concordia.

Por su parte, en Villa Adela San Lorenzo recibirá a Santa María, que querrá escaparle a la zona baja de la tabla de posiciones.

Por lo que se ve, a simple vista, nada fácil para ninguno y por ende deberán dejar todo en la cancha para quedarse con los tres puntos. En algunos casos, y según las circunstancias del partido, “firmar” un empate no está nada mal tampoco.

Por otra parte, la Liga ya comienza a barajar la posibilidad de concentrar partidos para el día sábado venidero y quizá jugar algún partido el domingo a la tarde-noche en el Estadio de Concordia, dado que el domingo 27 a las 15.30 se juega el Superclásico entre River y Boca, y sin duda ello acapara la atención del mundo futbolero en todo el país. Pero la programación se conocerá en la semana, que será normal y no tan corta como la que transitamos.

PROGRAMACIÓN

1ª DIVISIÓN “A” FECHA 4

Sábado 19 de abril

Estadio Ciudad de Concordia

20.00hs: Constitución vs. Nebel.

Domingo 20 de abril

En Villa Adela

16.00hs: San Lorenzo vs. Santa María.

Cancha de Libertad

16.00hs: Libertad vs. 9 de Julio.

Cancha de La Bianca

16.00hs: La Bianca vs. Alberdi.

Cancha de Victoria

16.00hs: Victoria vs. Real Concordia.

Estadio Ciudad de Concordia

17.00hs: Colegiales vs. Comunicaciones.

Transmisiones de la Liga: Sábado desde las 19.30 streaming en el Estadio de Concordia para Constitución vs. Nebel.

Domingo, la Liga en Radio por Radio 24 (98.7) transmisión central desde Cancha de Libertad, con Libertad vs. 9 de Julio y conexión con el resto de las canchas, incluido el clásico entre Ferrocarril vs. Estudiantes desde el Estadio de Concordia.

Posiciones: 9 de Julio 7, La Bianca 6, Libertad, Nebel y San Lorenzo 5, Constitución y Real Concordia 4, Santa María 3, Alberdi, Comunicaciones y Colegiales 2, Victoria 1.

LA “B” PONE QUINTA

La Primera División “B” jugará este fin de semana la quinta fecha y el destacado de la misma es el partido entre Ferrocarril y Estudiantes. Un viejo clásico que supo ser un gran enfrentamiento hace ya muchos años, a finales de los 70 y parte del 80, ya que congregaban a gran parte de los mejores jugadores de nuestro medio. De hecho han quedado inmortalizadas figuras notables de aquel entonces de ambos equipos y siempre aparecen en la “selección” que hace cada uno en su memoria. Sin duda que los tiempos han cambiado y este clásico de hoy no tiene grandes figuras, aunque sí puede aparecer algún juvenil que tenga cierta proyección, pero lejos está de ser casi una constelación de estrellas como otrora. Igualmente, claro, sigue siendo un gran clásico y los dos lo quieren ganar.

Los otros punteros del campeonato tienen también partidos complicados, ya que Salto Grande visitará Los Charrúas y Sarmiento hará lo propio en el difícil reducto de Benito Legerén.

La programación es la siguiente:

Jueves 17 de abril

Cancha de La Bianca

16.00hs: Zorraquín vs. El Olimpo.

Sábado 19 de abril

Cancha de La Bianca

16.00hs: Ancel vs. Unión.

Cancha de Sarmiento

14.00hs: Wanderer´s vs. San Martín.

Domingo 20 de abril

Estadio Ciudad de Concordia

16.00hs: Ferrocarril vs. Estudiantes.

En Benito Legerén

16.00hs: Juventud Unida vs. Sarmiento.

En Los Charrúas

16.00hs: Los Charrúas vs. Salto Grande.

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Monseñor Rosch vs. Athletic Club.

Posiciones: Salto Grande, Ferrocarril y Sarmiento 10, Juventud Unida y Los Charrúas 9, Estudiantes 7, Unión 6, San Martín 5, Zorraquín, Rosch, Athletic Club y Ancel 3, El Olimpo 2 y Wanderer´s 0.