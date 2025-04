"Me cobraron un peaje en Mar del Plata y nunca salí del AMBA": la nueva estafa con Telepase

na nueva forma de estafa tiene en alerta a cientos de usuarios del sistema Telepase, y ya genera preocupación creciente. Durante una transmisión en vivo, Antonio Laje y su equipo en A24 pusieron el tema sobre la mesa: personas que detectan consumos en sus tarjetas de crédito por peajes que nunca utilizaron, a horarios en los que estaban en otro lugar o por montos que no coinciden con las tarifas oficiales.

"Me llegan cargos de Autopista del Sol por $5.872 y otro por $33.696, pero yo paso siempre y me debitan una sola vez. ¿Por qué me llega otro importe tan distinto?", se preguntó Laje en el programa.

Peajes fantasma: usuarios detectan cargos falsos por autopistas que nunca transitaron

El caso no es aislado. En pocos minutos, comenzaron a llegar más testimonios: cobros desde la Panamericana, el Acceso Oeste, la autopista Buenos Aires-La Plata, e incluso desde la Ruta 2 y la Ruta 12, sin que los autos hayan pasado por allí.

Según contaron, muchos de estos cargos son bajos —$1.300, $1.500 o $2.200— y se esconden entre los consumos mensuales, lo que hace que muchos no los detecten hasta que aparecen con frecuencia.

"Esto es una estafa multimillonaria", advirtió uno de los panelistas. "Si a miles de personas les sacan pequeñas sumas todos los meses, se convierte en una fortuna".

Qué se sabe hasta ahora

Algunos expertos creen que podría haberse producido una filtración de datos o incluso una alteración interna en el sistema del Telepase. Varios usuarios detectaron débitos desde zonas en las que jamás circularon, como Mar del Plata, pese a que sus vehículos no salieron del área metropolitana.

La principal recomendación es prestar mucha atención al resumen de la tarjeta de crédito, detectar consumos du

dosos y hacer el reclamo dentro de los 30 días, como indica la Ley 25.065.

Algunos usuarios optaron por cancelar el servicio de Telepase o cambiar a opciones como Mercado Pago, aunque incluso con esos sistemas se registraron cargos no autorizados.

Desde A24 informaron que están intentando comunicarse con las concesionarias para pedir explicaciones, pero mientras tanto, la estafa sigue ocurriendo. La mejor defensa por ahora: revisar los consumos, reclamar a tiempo y no dejar pasar ni el cargo más chico.

En qué rutas de la Argentina ya no se cobra más peaje

Este jueves 9 de abril es el primer día sin que una empresa tenga la concesión del Corredor Vial N°18, luego de que ayer terminase el contrato con Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), la compañía que se encargaba de administrar las rutas 12, 14 y 174, que atraviesan cuatro provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

Se trata de un trazado que se inicia en el puente Zárate Brazo largo y comunica el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay y que es conocida como la "columna vertebral de la circulación en el Mercosur", además de tener a su cargo el puente que une Rosario con Victoria. De esta manera, desde hoy y hasta que no se haya firmado una nueva concesión, los distintos tipos de transportes que pasen por los peajes que CRUSA tenía en el Corredor N°18 se encontrarán con las barreras levantadas y no deberán abonar el habitual monto que se paga por transitar en las rutas.

Los cinco peajes que administraba CRUSA y en los que ya no se cobrará a los vehículos por atravesarlos son:

Zárate

Colonía Elía

Yeruá

Piedritas

Isla La Deseada

El gobierno nacional decidió que CRUSA deje de operar el trazado y prepara nuevos pliegos para convocar a una licitación nacional e internacional para reemplazar a la empresa que, a su vez, dejará la concesión con una demanda en contra del Estado Nacional por u$s500 millones.

A través de un comunicado publicado en su página web, Vialidad Nacional precisó que hoy a las 00:00 tomó posesión de las trazas actualmente concesionadas y que hasta que finalice el proceso de licitación en curso y se otorgue la nueva concesión, llevará adelante las tareas de mantenimiento, pero con las barreras del peaje levantadas.

CRUSA intentó hasta último momento conseguir una prolongación de la concesión hasta que el Gobierno designara a otra compañía como responsable de esas rutas, con el objetivo de evitar dejar a casi 500 empleados sin trabajo, algo que no tuvo éxito.