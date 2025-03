 El Gobierno cambió los carteles de la señalización vial, ¿cómo serán desde ahora?

De acuerdo al Boletín Oficial, la nueva implementación trae cambios para el diseño, tipología y ubicación de los carteles de señalización en la vía pública, así también la aplicación e interpretación.

Murió el carnet de conducir: el Gobierno les quitará la licencia y no se las dejará renovar a estas personas

Se despide la VTV: los conductores que no deberán hacer el trámite en 2025

En el Decreto 196/2025 remarcaron que en el Anexo L del artículo 22 establecen que las señales serán reemplazadas de forma progresiva cuando estas estén deterioradas o cumplan con su vida útil.

Argumentan que la decisión se debe a la intención de enlazar las normativas nacionales con las internacionales. A su vez, buscan lograr la mejora en la seguridad vial y unificar criterios.

Qué cambios impulsó el Gobierno en los carteles con señales de tránsito

La decisión del Gobierno fue impulsar una clasificación más simple en las señales de tránsito, por lo que los carteles se agruparán en cuatro categorías principales:

Señales Informativas

Aportan datos sobre direcciones, servicios y servicios.

Cambiará la tipografía y el contraste de color para simplificar la lectura cuando circulen manejando.

Señales Reglamentarias

Advierten sobre prohibiciones, obligaciones y restricciones para conductores y peatones.

Se modificará el diseño para darle más visibilidad y claridad en señales como "Prohibido girar en U" y "Velocidad Máxima Permitida".

Señales transitorias

Solo se usan cuando hay obras viales y desvíos temporales.

Habrá un protocolo más estricto en la ubicación y su mantenimiento para evitar confusiones.

Señales preventivas

Avisan acerca de peligros o condiciones de la vía.

Renovación de símbolos y colores para señales como "Curva peligrosa" o "Cruce de peatones" para mejorar identificación a distancia.

Además, destacaron que "resulta necesario incorporar nuevas señales viales que permitan un mayor grado de advertencia ante cruces ferroviales a nivel".



El Gobierno cambió los carteles de la señalización vial, ¿cómo serán desde ahora?

Murió el peaje: estos pasos serán gratis a partir de abril de 2025

En qué provincias cambiarán las señales de tránsito

El reglamento regirá para todas las provincias y municipios, en donde consistirá en la adaptación de los nuevos carteles con la señalización correspondiente.

Para las jurisdicciones que no cumplan estas normativas en el plazo establecido, no garanticen el correcto mantenimiento o no respeten ubicación, podrían recibir sanciones por parte del Gobierno.

Si bien no representará un gasto a corto plazo, las señales se irán reemplazando dependiendo del estado de sus materiales.

Asimismo, le darán prioridad a la implementación de cartelería a las zonas críticas en donde exista mayor índice de accidentes y de mayor circulación.