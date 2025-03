Hubo audios filtrados que comprometen a Martín Menem y hubo una fuerte escalada de la interna libertaria. El recinto de la Cámara de Diputados fue un hervidero y la sesión estuvo a punto de estallar por los aires. Pero al cabo de uno de los debates más calientes de los últimos tiempos, el Gobierno consiguió ratificar el DNU que autoriza un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El decreto fue convalidado con moderado entusiasmo por el grueso de la oposición dialoguista, bajo el paraguas de un amplio espectro de gobernadores que, una vez más, salieron en auxilio del presidente Javier Milei. El oficialismo juntó 129 votos a favor. “Una docena de votos menos que si (el acuerdo) entraba por ley y con un Presupuesto vigente”, lamentó Nicolás Massot (Encuentro Federal), uno de los 6 diputados que se abstuvieron. Los votos en contra fueron 108.

Votaron a favor sin fisuras La Libertad Avanza, el PRO, la UCR de Rodrigo De Loredo, la Coalición Cívica, Innovación Federal, el MID y otras bancadas minoritarias aliadas al oficialismo. También brindaron apoyo parcial Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Los cordobeses del PJ acompañaron el DNU en línea con la postura del gobernador Martín Llaryora, con excepción de Natalia De la Sota, que votó en contra.

El radicalismo volvió a hacer un importante aporte. “Una vez más, venimos a ayudar a un gobierno que no integramos, en un momento crítico, como lo hicimos también con el gobierno de Alberto Fernández, en otro momento crítico, sin especulación, con una actitud de sensatez, razonabilidad, equilibrio, cooperación, coherencia e institucionalidad”, argumentó el cordobés De Loredo.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda lideraron el rechazo. A lo largo de las más de seis horas que duró el debate, el kirchnerismo repitió una y otra vez que no se puede contraer un empréstito sin conocer los montos, los plazos y la condicionalidades. Máximo Kirchner rompió el silencio: “Le estamos dando a una persona que no puede identificar una estafa a dos centímetros de su nariz plenos poderes en un acuerdo que ningún argentino conoce”.

Con el DNU firme, ahora se espera el anuncio conjunto del entendimiento, tras lo cual el Staff Técnico elevará la propuesta al Directorio, que deberá darle aprobación definitiva.

La arenga de Menem y la interna libertaria

El inicio de la sesión estuvo marcado por la filtración de dos polémicos audios de Menem en los que ordenaba a sus diputados estar preparados para responder la ofensiva opositora de manera “no pacífica”.

“En todo momento, (tiene que haber) cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no, que no es momento, que discutan con el reglamento. Pero griten, ténganlos siempre, en todo momento”, encomendó Menem. “Pero los quiero gritándome, palos, gritos, puteando, nada de algo pacífico”, agregó en otro audio.

En el equipo de Menem intentaron bajarle el tono a los mensajes, cuya veracidad fue confirmada por este medio. De hecho, en el chat del bloque, la segunda de Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, consignó quiénes eran los diputados elegidos para cumplir con la orden de Menem: Lisandro Almirón (Corrientes), Lilia Lemoine (Buenos Aires), César Treffinger (Chubut) y los mendocinos Álvaro Martínez y Mercedes Llano.

Por si fuera poco, se filtró un tercer audio de Menem en el que llamaba a volver a frenar la ratificación de Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político. “El tema de Pagano, van a tratar de ratificar las autoridades (de la comisión). Estamos en contra, avisarle a todos los demás bloques. La Coalición (Cívica) no se va a prender en esta, ya me dijo. Democracia para Siempre, hay que trabajar”, le dijo Menem a su tropa.

Pagano, quien es resistida por Karina Milei y tiene un pie afuera del bloque, pidió la palabra y encendió el ventilador. “¡Usted me presionó durante un año para que yo desconociera un acta firmada por tres expresidentes de esta cámara! ¡Yo no voy a claudicar con las instituciones! ¡Ese acta de la constitución de autoridades tiene validez! ¡Si usted dice que no, póngalo a votación por el pleno!”, exclamó.

La periodista siguió contra Menem: “¡Usted está cometiendo un exceso en uso de sus facultades!”. Y remató: “Le pido que no me calle porque interrumpir a un orador es de fascista”. Algunos diputados de Unión por la Patria la aplaudieron. Un rato antes de ese episodio, Silvana Giudici (PRO) se acercó a las bancas libertarias y dejó un consejo: “Hagan terapia de grupo”.

Sesión caliente

A los gritos, la izquierda caldeó el clima desde el inicio. La diputada Vanina Biasi pidió un cuarto intermedio “hasta que retiren todas las fuerzas policiales que rodean el Congreso”, pero la moción fue rechazada. “Nadie que se diga en un Estado democrático puede aceptar sesionar en estas condiciones”, reprochó luego otro diputado del FIT, Christian Castillo.

Los legisladores de Unión por la Patria volvieron a entrar en cólera con Menem por el manejo de la sesión, que parecía desmadrarse en el comienzo. “A mi no me pelotudees”, le llegó a decir la massista Cecilia Moreau. “Ponga orden en su bloque”, le pidió Menem a Germán Martínez. “Venís de hacer un papelón la semana pasada, no me vengas a decir a mi lo que tengo que hacer”, le contestó el jefe de la bancada.

Para colmo, el encargado de abrir el debate del DNU fue Almirón, el diputado que en la última sesión se cruzó a los golpes con Oscar Zago (MID). En medio de un barullo, Menem le sugirió al correntino que le pida disculpas públicas a Zago, y Almirón redobló la apuesta: “Zago, ¿qué querés, que te dé un pico?”. Exaltado, se dio vuelta y lo buscó con los brazos abiertos: “¡Vení Zago, querido amigo!”. Pero el aludido no estaba en su banca.



Almirón defendió el DNU con críticas al kirchnerismo: “Uno de los objetivos es fortalecer las reservas del Banco Central para que los balances se puedan sanear, cosa que ustedes no hicieron. No se pueden olvidar del ‘plan platita’. Le metieron la mano en el bolsillo a todos los argentinos. (Axel) Kicillof, (Silvina) Batakis, (Martín) Guzmán, todos fueron a llorar al Fondo, pero ¿saben para qué? ¡Para gastar la plata que no tenían! ¡Para empobrecer a los argentinos!”, disparó.

Por lo que se desprende del decreto, el convenio será un acuerdo de facilidades extendidas y los fondos frescos que recibirá el país se devolverán en diez años. El dinero será ingresado al Tesoro Nacional para luego recomprarle deuda al Banco Central nominada como Letras Intransferibles. Como segundo destino se aplicará a la cancelación de deuda cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años.