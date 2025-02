¿Porque será que algunos confunden gordura con hinchazón?

Muchos en los últimos tiempos se refieren a los periodistas como si todos fuesen mercenarios, coimeros, desestabilizadores o mentirosos; pero, nada dicen de los que verdaderamente tienen como morraleros, (que sólo hablan cosas linditas para los oídos), de quien se siente ofendido ante el periodismo que describe la realidad.

Sin dudas, que, hay muchas realidades y muchas verdades, pero...dice el dicho popular que: “NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER “ y “NO HAY PEOR SORDO QUE EL QUE NO QUIERE OIR”.

Sin dudas, hay de todo en la “Viña del Señor “, pero la realidad se puede ocultar por poco tiempo, como la mentira, las falsas acusaciones; los comprados por unas viles monedas, que sin duda quedan pronto al descubierto sin necesidad de realizar defensa alguna.

Los MORRALEROS de turno, son como los traidores que juegan a favor, pero con el cuchillo bajo el poncho, en silencio dispuestos a pegar el viraje o cambio de postura ante una oferta de monedas, sin importarles perder la credibilidad y los valores, (como periodista o persona), porque no tienen dignidad tampoco quienes los compran.

Bueno es que sepan algunos, (que se sienten molestos), por quienes dicen las cosas de frente, que aún a pesar de las necesidades, (económicas, sociales, salud, de trabajo) mantienen muy en alto su dignidad y valores; que son innegociables y eso es lo que les duele a quienes no hacen las cosas bien, como corresponde, al ocupar un lugar importante, en la sociedad a la que no deberían faltarle el respeto y recordarles que existieron personas similares; que hoy descansan o se revuelcan en los cementerios. Porque son tan mortales como cualquier ser humano.

Sepan que muchos periodistas a la dignidad no la negociamos, y que sabemos distinguir AMISTAD, PROFESION/TRABAJO, que en nuestras intimidades tenemos ideologías o creencias, que sabemos no mezclar, porque NOS CONSIDERAMOS PERIODISTAS, y vale la comparación con el artista en el escenario “el SOW DEBE CONTINUAR” o el médico cirujano en la sala de operaciones, a pesar del dolor intimo o las convicciones.

Recuerden que no todos somos traidores, corruptos o como quieran tildarnos, tal vez no les agrade nuestra forma de ejercer la actividad, por eso descalifican a quienes no pueden doblegar.

AHHH y por las dudas NO somos ni nos creemos los SANTOS DE LA ESPADA, ni dueños de nada, sólo de nuestras convicciones.

Y recordarles que la libertad de prensa no habilita al periodismo a mentir, desestabilizar y si es así están los Tribunales para denúncialos.

NO DEBEN CONFUNDIR GORDURA CON HINCHAZON.

Fuente: ByN