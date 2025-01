Los votantes en Occidente se alejan cada vez más de los partidos tradicionales

El informe basado en encuestas realizadas a 12.000 electores exhibió que la popularidad de los partidos tradicionales en los principales países democráticos se desplomó del 73% en el 2000 al 51% en la actualidad.

Los investigadores analizaron en profundidad las opiniones de 2.000 votantes encuestados en seis de las grandes democracias —Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia y Canadá— y descubrieron que eran "notablemente similares", según el diario.

El estudio afirma que los electores se apartaban cada vez más de los partidos de centro-izquierda y centro-derecha no por razones ideológicas, sino porque la confianza en su competencia e integridad se desplomó, estimó The Guardian.



"Sea lo que sea lo que buscan los votantes, parecen dudar cada vez más de que los partidos que han elegido tradicionalmente para los cargos puedan proporcionarlo", subrayó el informe.



En el análisis del instituto, los votantes están divididos entre insiders, que estaban dispuestos a trabajar con políticos tradicionales, y outsiders, que renunciaron a los partidos.

Ambas categorías buscaban honradez, competencia y reformas, pero la diferencia radicaba en la confianza en que las organizaciones políticas tradicionales las podrían llevar a cabo.

El diario británico detalló que los outsiders se sentían "víctimas de un sistema dirigido por élites remotas al servicio de sus propios intereses" y valoraban mejor el "sentido común" que la evidencia independiente y a los líderes fuertes y decisivos, que a la negociación.

The Guardian agregó que los votantes se están mostrando muy pesimistas respecto al tema económico y esperaban que los menores nacidos recientemente estuvieran en "peor situación que sus padres".

Este sentimiento es más pronunciado en el Reino Unido, donde el 49% de los encuestados esperaba que los niños estuvieran peor, frente al 26% en Australia y Francia que esperaban que su situación será mejor.