Metió vacunos a comer la soja y horas después se enteró que habían bajado las retenciones

El protagonista de esta curiosa historia es Lautaro Galante (29 años), técnico en producción agropecuaria y productor en la zona de Gualeguaychú. En un campo familiar de 113 hectáreas realiza agricultura y ganadería. En diálogo con Agrofy News, se definió como productor "mayormente ganadero".



El establecimiento cuenta con 70 vacas de cría, en un sistema intensivo de pasturas: "Son unas 40 hectáreas". Y el restante se destina a la agricultura.

"Ayer puse las vacas en el lote de soja, a las 16 horas, y a las dos horas me enteré que habían bajado las rentenciones", relató sobre un video que publicó en la red social X.

Galante aclaró sobre el video que es un lote chico, de 20 hectáreas, con soja de segunda. "La soja no nació muy bien, porque hay una seca bastante grande. La última lluvia grande fue el 8 de diciembre y se sembró después de eso. Nació bastante mal, rala. La humedad no nos dio tiempo de resembrar. Decidimos abandonar el lote porque no daban los números para tratarlo. No iba a rendir mucho tampoco. Se lo dejamos para las vacas nomás. Venimos muy sufridos con las pasturas", explicó a ese sitio digital. Y destacó que es un lote en particular: "Después tenemos soja de primera y maíces que están en mejores condiciones".

