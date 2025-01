Cuando el medio ambiente, el suelo y el bolsillo agradecen que se use biológicos

Uno de los ejes temáticos será el manejo de suelos degradados y la rentabilidad que ofrece un suelo.

Victoria, Entre Ríos. La nueva edición de EnBio se perfila como un escalón productivo de insoslayable valor agronómico. La cita es el 19 y 20 de febrero en Victoria Entre Ríos con la presencia de más de 30 empresas, 7 cámaras, más de 10 sociedades rurales y las principales asociaciones que representan a los productores de todo el país.

Por cuarto año consecutivo Enbio (Encuentro Nacional sobre producción de cultivos extensivos con biológicos y estrategias sustentables) ofrecerá respuestas a muchos de los interrogantes que hoy cruzan a la agricultura a nivel producción, rentabilidad y sustentabilidad. Uno de los temas a tocar será el de los suelos. Son muchas las organizaciones que advierten sobre la pérdida de irrigación en los suelos, la falta de actividad microbiológica y la merma de la fertilidad a pesar que se le aporta fertilización de base en cada campaña. Para abordar este tema Enbio propone la mirada de tres disertantes, la del investigador de Conicet Luis Wall, la del Director de Chacras Aapresid Rodolfo Gil y la del productor de Córdoba Mario de Pol.

¿Fertilizantes químicos o actividad microbiológica?

Según explica el Dr. Luis Wall lo que tenemos que hacer es vincular los talentos de la biología del suelo. “Cuando uno piensa la biología del suelo no sólo son los organismos visibles como las lombrices o los arácnidos sino que este está compuesto por una enorme cantidad de microorganismos. La mayor parte de esa microbiología no se conocía hasta mitad del siglo pasado. La salud de las plantas depende de la estructura y la microbiología del suelo. Una planta tiene más bacterias que células vegetales. En el campo las bacterias aportan las hormonas a las plantas. Hasta ahora hemos cultivado las plantas pensando que estas toman los nutrientes solubles del suelo, esa idea es insuficiente porque la planta toma nutrientes de la materia orgánica mediados por la microbiología. La materia microbiana necrótica es hoy la base más estable de la fertilidad de los suelos. Este proceso lo hemos perjudicado a partir de la idea comercial de aportar fertilizantes químicos de fácil solubilidad. Cuando la planta se nutre del suelo a través de la microbiología asociada la planta hace un esfuerzo e invierte energía para captar los nutrientes, pero si le aportamos a la planta nitrato, urea o fosfatos disponibles la planta lo toma de ahí porque es más fácil y la microbiología deja de actuar. Cuando se pierde esto la microbiología deja de funcionar y eso genera un falso resultado negativo. No se puede sacar los fertilizantes de golpe, pero si hay que comenzar a bajar la cantidad de fertilizantes químicos a aplicar para que la microbiología se vuelva a activar y mejore la fertilidad de los suelos, la estructura, la irrigación y las defensas naturales de las plantas. ¿Viste alguna vez si alguien tenga que preocuparse por fertilizar el bosque chaqueño o el amazonas?

Hoy urge modificar aspectos de la siembra directa:

En ese sentido el Ing Rodolfo Gil Director Académico del Sistema Chacras de Aapresid advierte: “Los suelos están compactados y la estructura dañada en muchos campos. Si hago rotaciones de cultivos y mejoro la actividad biológica de los suelos la infiltración aumenta de forma exponencial. El suelo es un reservorio de materia orgánica que depende de su estructura y eso depende de la temperatura y la oferta de agua. La cantidad de carbono depende de la cantidad de materia orgánica que pueda tener. La compactación de los suelos la estamos generando nosotros mismos con el paso repetido de la maquinaria, con la falta de rotaciones y con una visión acotada de la agronomía. Estamos haciendo una agricultura de tres cultivos con 10 bidones, año tras año. Me asusta recorrer los lotes y cada vez menos espacios sin huella. El paso de la maquinaria es perjudicial. Si queremos deteriorar un suelo pasen con la maquinaria, eviten cobertura y hagan rotaciones con poco aporte de biomasa. Esa es la receta para perjudicar el suelo. Hoy urge modificar algunos aspectos de la siembra directa. La siembra directa no es la meta sino el camino a la agricultura sustentable. El aporte de los biológicos en el suelo tiene efectos indirectos positivos ya que son bioestimulantes de los cultivos que se traducen en mejor salud del suelo y mejor capacidad productiva”.

Medioambiente, suelo y bolsillo me agradecen que use biológicos:

El productor Mario de Pol es integrante del Cluster de Alfalfa de Córdoba, cuenta con más de 30 años de experiencia usa biológicos desde hace 11 años y tiene mucho para aportar: “El medio ambiente, el suelo y el bolsillo son tres voces que nos agradecen la historia de años de no aplicar fósforo ni otros químicos. Usamos biológicos y a ecuación económica cambió a favor. Estamos invirtiendo menos y tenemos los mismos resultados. Entre las variables que incorporamos es la aplicación de ácidos fúlvicos y húmicos al suelo y eso mejoró mucho la estructura del suelo y la fertilidad. En los biológicos la ecuación no es dos más dos pero la experiencia nos dice que el suelo es un ser vivo y es clave para la ecuación productiva. Hace unos años una empresa (que ya no existe) nos decía que el suelo era como una maceta de arena y toda la producción se lograba gracias a sus productos. Eso no es así, el suelo tiene ph, algas, hongos y microorganismos y menos remedios. Hace 11 años que hago alfalfa sobre alfalfa lo cual no está aconsejado pero cuando se maneja el suelo con biológicos y nuevas estrategias y sustancias el suelo responde. Los ácidos desintoxican el suelo. No hay que mirar tanto los rindes como la rentabilidad. Es abismal la diferencia de rentabilidad usando biológicos y menos químicos. Cuando el suelo se estabiliza no hay ni trips, ni pulgón, no isoca. Acá la única plaga somos nosotros, no el insecto que sobrevive al desequilibrio que muchas veces generan los insecticidas”, dispara. Estos y otros disertantes estarán presentes en Enbio 2025 y la participación el libre y gratuita. Todo el programa de la muestra se puede seguir en www.enbio.ar dónde además ya está abierta la inscripción a actividades ya que si bien todas son gratuitas, algunas tienen un cupo máximo de participantes.