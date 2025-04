Tras el tacto, que generalmente ocurre en esta época para determinar los niveles de preñez del rodeo, el destino de la vaca vacía varía drásticamente según una serie de condiciones, ya sea ambientales, económicas y por supuesto, las estrategias de manejo que decide adoptar cada productor y junto a su asesor. MOTIVAR relevó las estrategias que recomiendan veterinarios de distintos puntos del país.

Por ejemplo, el MV entrerriano Alexis Mazza, no perdona. ¿Qué hace? Recomienda que la vaca improductiva, así sea de primer servicio, debe irse del campo y en especial también deben ser descartadas las vacas viejas, para dar lugar a la reposición, y de paso, categorizar el rodeo.

Advertisement

“Se saca la vaca vieja, la improductiva, esa que no te brinda un ternero ya sea porque está fallada o porque se atrasó en su gestación. Lo más caro del campo, o de un rodeo, o de un negocio de la cría es mantener una vaca vacía durante todo el año. Porque si hacemos un cálculo, más aún en los campos arrendados, esa vaca estuvo en un hotel todo el año y no me generó nada”, consideró el profesional de Federal, Entre Ríos, representante de la Veterinaria Hernández.

Santiago González Cháves, veterinario de actividad privada en Rauch, en el centro bonaerense, y socio de Consultores Pampeanos Asociados (CONPAS), coincide con Mazza en recomendar que, “salvo que haya una catástrofe, que pase algo muy malo, la vaca vacía siempre debe irse, debe venderse”.



La salvedad sería que “haya tenido algún problema, como una venérea, o que haya faltado pasto y que saliera mucho más vaca vacía de la cuenta”. Allí “se analiza dar una segunda oportunidad en invierno, pero eso se evalúa en el momento, o sea, después del tacto, y se decide”, señaló el profesional en diálogo con MOTIVAR.

“Cuando voy a hacer los tactos, recomiendo la selección por fertilidad: vaca que no se preñó, afuera”, sentenció Lucas Ardohain, quien desde hace 25 años ejerce en La Pampa, junto a sus socios y con base en la veterinaria Evra, en Santa Rosa. A los productores “que tienen espalda”, les recomienda que engorden esas vacas vacías y las vendan, porque “la vaca va a valer en el futuro, porque ahora hay menos”.

Alternativas de manejo

Un manejo similar al propuesto por Ardohain es el que propone el equipo de profesionales de la Agroveterinaria El Retorno, de Ranchos, Buenos Aires, junto a toda una gama de alternativas que se evalúan en función del estado del campo.

“Siempre analizamos esa situación, y de ahí se ve si urge vender la vaca vacía, o apostar por algo más osado o más organizado, que es diferir la venta haciendo una invernada”, planteó el MV Luciano Farisano, socio de la Agroveterinaria.

“Y tenemos algunos clientes que han optado por la alternativa que se les planteó en su momento de preñarla en otoño. O sea, a fin de mayo o julio la inseminamos, hacemos uno o dos ciclos de entore, y las vacas preñadas se venden con garantía de preñez, dándole un valor agregado al campo. Todo depende de que el productor tenga comida y la pueda manejar”, explicó el veterinario de Ranchos.



Otra oportunidad

En Corrientes, una vaca de primer servicio que no se preña, tiene una segunda oportunidad. Si en ésta tampoco lo logra, se descarta. Pero si lo logra, se “gana” otra oportunidad en el próximo servicio en caso de que no se preñe. Y así sucesivamente.

Esta contemplación “se da porque si en esta zona se descartaran todas vacías, se quedan sin vacas”, bromeó Tobías Strumia, quien dibujó el panorama adverso al que se enfrentan los profesionales a la hora de abordar la ganadería.

“Por esta zona los campos son muy malos. Tenemos cero agricultura. No hay punto de comparación con, por ejemplo, Santa Fe y Entre Ríos, que es de donde traemos el balanceado. La alfalfa, la traemos del Chaco”, señaló el veterinario que es chaqueño, pero que desde hace 15 años ejerce en Corrientes.