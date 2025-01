 ARCA definió qué productos no se pueden traer del exterior

La Aduana inspeccionará cada caso y, conforme al Régimen de Equipaje, hay ciertos bienes que están prohibidos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) proporciona una lista detallada de estos productos, los cuales no podrán ser ingresados a territorio argentino.

¿Cuáles son los productos prohibidos por la ARCA?

Según la información publicada en el portal de ARCA, estos son los productos que no se pueden ingresar al país:

Material arqueológico y cultural

Mercadería destinada a fines comerciales o industriales

Estupefacientes

Armas y explosivos, salvo que se cuente con la debida autorización de la ANMAC (Administración Nacional de Materiales Controlados).



Además, hay otros bienes que no pueden ser ingresados, tales como:

Mercaderías no relacionadas con equipaje personal.

Artículos inflamables.

Mercaderías cuya importación esté prohibida por razones de seguridad pública, defensa nacional, salud pública, y sanidad animal y vegetal.

Bienes sujetos a restricciones no económicas.

Es importante recordar que los productos que forman parte del equipaje y que requieren control sanitario solo podrán ser liberados si se cuenta con la autorización del organismo competente.



¿Qué productos se pueden ingresar sin pagar impuestos?

Si bien existen ciertas restricciones, también hay bienes que los viajeros pueden ingresar a la Argentina sin la obligación de abonar aranceles. Estos son algunos ejemplos:

Ropa y objetos de uso personal usados, como prendas de vestir, calzado, y otros artículos personales.

Equipos electrónicos personales como computadoras portátiles, notebooks o tablets, siempre que no necesiten una fuente externa de energía para su funcionamiento.

Teléfonos celulares, siempre que sean de uso personal y no tengan fines comerciales.

Libros y periódicos para uso exclusivo del viajero.

También están exentos del pago de tributos los artículos que se hayan declarado al salir del país, siempre que sean objetos de uso personal y no tengan fines comerciales.

¿Cómo funciona la franquicia aduanera y qué artículos están exentos?

Los viajeros tienen derecho a ingresar ciertos productos sin pagar impuestos, dentro de los límites establecidos por la franquicia aduanera. Las franquicias varían según el medio de transporte utilizado para ingresar al país:

Vía terrestre o fluvial: los viajeros pueden ingresar hasta 300 dólares en equipaje sin pagar impuestos. En el caso de la compra en free shop en la llegada, no existe franquicia, salvo en Puerto Iguazú, donde la franquicia será de 500 dólares.

Vía aérea o marítima: la franquicia se incrementa a 500 dólares en equipaje, con una franquicia adicional de 500 dólares para compras en free shop.





¿Cómo se calcula y aplica la franquicia?

Es importante tener en cuenta que la franquicia es individual. Esto significa que si el valor de los artículos ingresados excede los montos establecidos, el viajero deberá pagar un arancel del 50% sobre el monto excedido.

Sin embargo, en el caso de familias o grupos conformados por un matrimonio, una unión convivencial o padres con hijos menores de 16 años no emancipados, se puede unificar la franquicia.

En el caso de los menores de 16 años, los valores de la franquicia se reducen en un 50%.