Admiraba los arbolitos que mis amigos y sus familias armaban cada 8 de diciembre; me solía quedar un largo rato contemplando sus adornos, sus luces, sus tarjetas...

Admiraba cada detalle renovado año tras año; en esa época todos eran de color verde, con cintas doradas, plateadas y demás colores metalizados, como así también sus esferas en cada rama y la estrella que guiaba a los Reyes magos en lo más alto...

Soñaba con tener uno de esos arbolitos; con luces y música que armonizaban cualquier rincón del hogar y llenaban de ilusiones las miradas niñas de quienes sólo esperábamos...

En la capillita de mi pueblo, se armaba un árbol con focos de colores; era la atracción de grandes y chicos, y ahí nomas un humilde establo para representar el Pesebre y renovar las esperanzas que algunos perdíamos en las luchas de la vida...

La vida me había quitado mucho, y el sueño del arbolito de Navidad en mi humilde hogar, no era la excepción.

Un sueño del arbolito me quitaba el sueño y me inspiraba.

Con cosas sencillas, con materiales reciclados, con papelitos de colores, con el envoltorio dorado que cubría los cigarrillos, con cajas, con botellas, con alambres, con ramas secas de otros árboles, con lo que tenía a mano creaba un arbolito; y a pesar de la burla o el menosprecio de algunos, era muy feliz sabiendo que en esa humildad y simpleza, se conjugaba perfecto el sentido de la Navidad.

Mi arbolito no tenía muchos adornos; eran cajitas de fósforo forradas con papeles de regalos que rescataba por ahí.

Tampoco tenía luces ni música; en mi hogar nos alumbrábamos con velas, lámparas a "querosen" y posteriormente con farol a gas.

- "Seño tengo un arbolito", contaba con alegría...

- "Ya está preparado el Pesebre", le contaba a mi madre con orgullo.

- "Navidad Navidad, hoy es Navidad..." cantaba todo el tiempo.

El sueño del arbolito de Navidad me quitó el sueño, me inspiró y me enseño a darle el verdadero valor a los grandes acontecimientos.

AUTOR: Yamil Sebastián Canelo