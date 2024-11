En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Maya sostuvo que el silencio de los dirigentes del peronismo en relación a la situación judicial y detención del ex gobernador Sergio Urribarri “tiene que ver con que la gente se preocupa porque al no haber una justicia limpia, todos están a tiro de tener un conflicto”.



“En estos días hubo una lucha por la ficha limpia, que no puede existir si la justicia está sucia, si quienes juzgan y determinan la ficha limpia tienen más antecedentes, a veces, que los que están en la Unidad Penal 1. No conozco la causa de Urribarri, más allá de que soy solidario como peronista por las buenas y las malas del peronismo, o las equivocaciones, pero todos tienen derecho a una justicia igualitaria, el principio de igualdad ante la ley es un principio básico y querer decir que el fundamento de la detención de Urribarri es el peligro de fuga no tiene sustento porque no existe ese argumento. Y cuando uno ve que un hombre como Pepín Rodríguez, el operador de Macri, estuvo tres años prófugo y se presentó y en el mismo día salió en libertad, hay algo que no se entiende, y cuando se ve que grandes figuras circulan con sus procesos sin privación de la libertad”, señaló.



En el mismo sentido, se preguntó “cómo es posible que un hombre que es un funcionario público y a las 6 de la mañana mata a cuatro o cinco personas en estado de ebriedad no esté detenido, y que una de las que resuelve la cuestión es su propia esposa”, en referencia al accidente de tránsito que protagonizó el ex titular del Instituto Portuario provincial, Juan Ruiz Orrico.



“Si tengo que someterme a la acción judicial de una persona que tiene denuncia por violencia de género y por haberle quitado la asistencia familiar a una hija discapacitada, no puedo admitir que esa persona administre justicia”, apuntó Maya, quien además criticó: “Estamos en un estado de desquicio de la justicia, hay personas muy honorables en la justicia entrerriana, pero también hay una mesa judicial como una banda que funciona y que tiene gravitación en la política. La justicia no puede ser el brazo armado de la ilicitud, gente que tiene comportamientos peores que los que están en la Unidad Penal 1”.



“Uno puede entender que haya discrepancias jurídicas, lo que no se puede entender es cuando se visualiza que hay una especie de asociación, de mesa judicial tendenciosa. El expediente de Urribarri está en la Corte, ¿qué tiene que ver la justicia entrerriana? Un juez incompetente sólo puede disponer la libertad, no puede detener”, apuntó.



De todos modos, dijo: “Me quiero excluir de la cuestión de Urribarri porque pareciera que uno hace una opinión jurídica por defender a un compañero, y yo no conozco el expediente y soy abogado y sería irresponsable hablar”.



“Una de las cosas que también tenemos que modificar, porque uno dice que la sociedad política está destruida, corrompida, y la sociedad judicial también, y en Entre Ríos con mayor gravedad. Porque todos sabemos que, entre otras cosas, la crisis fundamental del sistema previsional entrerriano está vinculado a los desbordes de los haberes de los funcionarios provinciales, y en el presupuesto provincial que requiere un equilibrio igualitario no puede ser que un juez de primera instancia o un secretario gane el doble que lo que gana el jefe de cirugía del hospital de niños de Paraná. Todo esto lo ha logrado la justicia ejerciendo el poder, y ese poder domestica a los que piensan distinto”, analizó.



Agregó que “no hay principio de igualdad ante la ley en la justicia entrerriana, punto uno violado; segundo, hay una mesa judicial donde hay una familia judicial con reproches de incumplimiento de la ley para con ellos que administran justicia y determinan la vida, y son de alto nivel de agresividad”.



“El tema judicial me preocupa porque este manejo también se traduce en una acción de gobierno, el actual gobierno de Frigerio se ve perturbado por situaciones de esta clase que erosionan la convivencia política, porque cuando existe una mesa judicial que es el brazo de la política –que en este caso no es el brazo de la política de este gobierno- se altera todo. Encima que la gente tiene hambre y no tiene trabajo ve esta banda que cobra fortunas y que actúa de manera desprolija. Es doloroso todo lo que está pasando, pero más doloroso es el hambre de la gente que es consecuencia de un nivel político bajo”, cuestionó.



En este marco, adelantó que terminó de escribir un cuadernillo donde “se habla exclusivamente de propuestas para generar trabajo, porque hay que salir del enredo que nos provoca la banda judicial y ver si desde la política se puede cambiar la situación. Hoy los opositores tenemos la obligación de arrimar mejores ideas a quienes gobiernan y disputar la política en el camino de las realizaciones para el bien de la gente. No quiero volver a cometer el mismo error de no haber visto venir al elefante que rompe todo el bazar, que es el actual Presidente de la República, y quiero tratar con mis años, mi vejez, mi experiencia, y mientras tenga lucidez, de ser útil a la sociedad planteando cosas positivas, cómo salimos de la pobreza, cómo hacemos que Entre Ríos trabaje y haya una transformación de reconstrucción acorde con los nuevos tiempos. Es un desafío, y parte de eso es terminar con la justicia sucia”.



Por otra parte, aseguró: “No he ido, pero por supuesto que voy a ir” a visitar a Urribarri y mencionó que “si me encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio, una de las cosas que voy a sugerirle es la idea de intervención del Poder Judicial de Entre Ríos, porque es gravísima la situación del Poder Judicial de Entre Ríos, primero porque lesiona el presupuesto provincial; segundo, lesiona la posibilidad de tener una justicia limpia y existe un nivel de perturbación que tiene mucho poder; tiene un poder descomunal, más que el Ejecutivo y el Legislativo”. (APFDigital)