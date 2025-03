Los vecinos escucharon las diferentes exposiciones, que hicieron tanto los uniformados como los habitantes, de este populoso barrio. Fueron muchos los que se asercaron a la Plaza para exponer y/o escuchar las soluciones que no llegaron.

Sin dudas desde los diferentes sectores se escucharon las exposiciones, pero sólo se repiten los temas, ya demasiados conocidos y sin soluciones.

Pero siguen ausentes los principales actores, los que deben dar las soluciones a la comunidad. Soluciones que todos saben se deberían dar desde hace mucho tiempo, pero pareciera que los empleados del pueblo, que les paga los frondosos y abultados sueldos, (nos referimos a LOS QUE HABITAN LOS TRIBUNALES), los jueces, fiscales, secretarios, escribientes, ÑOQUIS, etc etc, brillan por su ausencia, talvez burlándose, de quienes deberían preservar las pertenencias y derechos de los ciudadanos. La realidad es muy cruel y así lo indica.

A muchos nos da que pensar que estos empleados del pueblo, (que deberían defender los intereses de quienes les pagan sus abultados sueldos), son los que verdaderamente defienden a los delincuentes y quienes serían sus cómplices; sino que demuestren lo contrario, aplicando la LEY, metiendo presos sin tantos vericuetos a los que delinquen en reiteradas a veces.

Por otro lado, los policías sabedores de esta realidad con que actúan (los delincuentes), talvez algunos en complicidad, otros porque saben que detienen a los infractores, pero al rato están en libertad, cometiendo los mismos delitos impunemente, amparados por los que habitan los Tribunales.

A muchos supuestos defensores y aplicadores de la Ley les molestara, este escrito, pero la realidad es más fuerte e irrebatible, por quienes pensamos así.

Otra realidad que nos dejaron los tres uniformados, que se animaron a dar la cara, que con la cantidad de personal policial, destinados a la comisaria de La Bianca, no pueden dar abasto ni contención. Es demasiada grande la jurisdicción para tan poco personal y elementos.

Los vecinos expresaron de diferentes formas sus problemas y la falta de respuestas (de parte de la dependencia policial/judicial/municipal), muchas veces no atienden los reclamos, no atienden los llamados telefónicos, no abren las puertas, el destacamento esta con las luces apagadas, sin móviles y mucahs falencias más.

Los vecinos realizan las denuncias, pero terminan ahí entre cuatro paredes, porque nadie hace nada, todos conocen a los delincuentes, a los narcos, a los que venden y a los que compran los objetos robados.

Los vecinos (según expusieron) tienen miedo de salir de sus casas en horas de la madrugada, siendo que viven frente a la comisaria. Otros expusieron con nombres a los delincuentes, que les han entrado en sus casas o negocios, los arrebatos a plena luz del día, etc. etc..

Y todos se preguntaban ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos como vecinos? "Si detenemos a un delincuente, los que tendremos problemas somos nosotros, el chorro sale en libertad y nosotros quedamos expuestos por haberlos denunciado/detenido".

No sólo los hombres y mujeres de la Ley estuvieron ausentes, EL FANTASMA DELEGADO (que cobra sueldo del municipio) ni apareció, entre los presentes se preguntaban ¿quién era? y ¿dónde estaba?, sólo se conoce supuetamente su apellido.

Tenemos, una gestión (municipal) que se caracteriza por desconocer las instituciones y/o representantes del pueblo, tal es el caso del barrio La Bianca; desde el municipio se desconoce a la Comisión Vecinal que fuera elegida por el voto de los vecinos del barrio.

¿Otros se preguntaban para que esta la reaparición municipal llamada “Seguridad Ciudadana”? Si cada vez vivimos en una ciudad/barrio, más inseguridad, donde falta de todo.

Otros se quejaban la usurpación de los espacios que son de todos, ocupados por garajes, locales, viviendas y mil cosas más, en predios o sectores que son de todos los vecinos.

De las aguas servidas, del derroche del agua potable por cañerías totas, las basuras de los conteiner.

Pareciera ser que se vive en un barrio abandonado a la suerte de lo que podria venir, los concejales, los dirigentes politicos (de todos los partidos) ni pasan de recorridas, ¿porque sera?, ¿tienen miedito que alguien les pida algo de las mentiras que hicieron en campañas? Ahhh pero pronto aparecenran porque se vienen las elecciones.