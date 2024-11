Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, es una figura clave en la política Argentina y juega un papel importante en la unidad Nacional con Cristina Kirchner. Como líder del movimiento justicialista en el conurbano, ha demostrado ser una figura influyente en la región.

Su carrera política ha estado marcada por su determinación y perseverancia. Menéndez se desempeñó como intendente de Merlo entre 2015 y 2021, y actualmente ocupa el cargo desde diciembre de 2023 ¹. También ha sido presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y ha participado en diversas coaliciones políticas a lo largo de su carrera.

Menéndez ha logrado mantener su influencia en la política local y Nacional.

En cuanto a su papel en el armado de la unidad nacional con Cristina Kirchner, Menéndez ha demostrado ser un aliado clave en la región del conurbano.

Uno de los caballeros más importantes del conurbano, Su experiencia y liderazgo en el movimiento justicialista lo convierten en una figura importante para la unidad Nacional y la construcción de una coalición política fuerte.

Menéndez tiene apoyo y respeto de los Intendentes como Néstor en su momento.

Sumando a los peronistas que desde hace más de 15 años fueron hasta postergados .

Muchos dirigentes ponen la fé en Menéndez confiando una vez más en la unidad Nacional del movimiento justicialista , Muchas Provincias y Dirigentes les dan su apoyo .

En Entre Ríos Carina Ivascov recibirá a Gustavo Menendez compañero y amigo en un recorrido de reuniones entre ellas con Enrique Cresto en Concordia y con el Intendente De Santa Elena Daniel Rossi legendarios Peronistas Entrerrianos figuras claves para enfrentar a Rogelio Frigerio. Y por qué no una interna enfrentando a Bordet y a Strata que tanto necesitan ser para no enfrentar la justicia .

Bordet en las elecciones pasadas no o solo ayudo a Milei junto a Kueider , Le bajó la lista a la Entrerriana por no apoyar a Milei , La misma que denunció al juez rio por prevaricato y al fiscal de cuenta lara , La Entrerriana dijo en una nota le pego al chancho y sale el dueño.Tambien se dice obligo a que Cresto para que no juegue.

Bordet despreciado por el pueblo Entrerriano es la figura más odiada por los rumores de sociedad con Frigerio en supuestas empresas.

Con Romero y Troncoso junto a Karina Milei Entre Ríos fue el circo más escandaloso y patético de los últimos tiempos.

La libertad Avanza

con Ivascov

Mientras no avanza con Karina Milei.

La fundadora es Peronista y es línea interna del partido Justicialista .

Un sismo del Movimiento

El peronismo liberal preparado para la causa del Pueblo.