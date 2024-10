Renunció el presidente del INTA, Juan Cruz Molina Hafford

Molina Hafford ejerció la presidencia del INTA desde diciembre de 2023.

El presidente del INTA, Juan Cruz Molina Hafford, presentó en la tarde de este martes su renuncia al cargo. Como no se conocieron los motivos, y en tanto no había ningún dato que permitiera inferir este desenlace, de inmediato se redoblaron los temores a que el alejamiento del funcionario se haya originado en las presiones para ejecutar un ajuste mayor de recursos y personal. El mismo ahora ex funcionario confirmó luego desacuerdos con el Ministerio de Economía.



De hecho, dirigió su carta de renuncia al ministro de Economía, Luis Caputo, y no hacia el presidente Javier Milei. Consultado por Bichos de Campo, Molina Hafford sólo reconoció que tuvo “alguna diferencia entre los pedidos del Ministerio y mi propuesta de gestión. Estoy agradecido por la oportunidad, orgulloso de trabajar en INTA y quedé a disposición para la transición”.



El texto de la dimisión

“Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de presentar mi renuncia a partir del 15 de octubre de 2024 al cargo de presidente del INTA. Quedo a su disposición y la del presidente de la Nación”, dice la carta firmada por Molina Hafford, un respetado agrónomo cordobés que ocupó cargos previos no sólo en la regional del INTA sino en el gobierno de su provincia.



La carta de renuncia no detalló los motivos de tal decisión. Sólo agradeció al Consejo Directivo del INTA, que está conformado por las entidades del campo, y al equipo que lo acompañó en la gestión iniciada en diciembre de 2023, por una convocatoria del ex secretario de Bioeconomía, el también renunciado Fernando Vilella. “Confío en que el INTA seguirá trabajando al servicio de la Argentina, por el bienestar de los productores y la sociedad toda”, completó su despedida.

Con la salida de Molina Hafford, la presidencia del INTA se definirá en una reunión entre la vicepresidenta Beatriz ‘Pilu’ Giraudo y el titular dela Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, donde el principal problema en la agenda será el futuro de los 6.700 trabajadores del organismo.

Ajustes y retiros voluntarios en el INTA

Es que la renuncia de Molina Hafford agregó un ingrediente a la situación dentro de ese Instituto, que viene zafando del ajuste de 15% exigido por el gobierno nacional desde marzo, pero que en el último mes lanzó un retiro voluntario para intentar reducir su plantel actual de unas 6.700 personas en unos 900 puestos.

Ese operativo fue renovado hace pocos días, debido a la escasa acogida que tuvo entre el personal. Apenas se habían inscripto unos 250 empleados, y muy lejos quedaba la chance de cumplir con las exigencias del Ministerio de Economía, cuya pretensión es que, entre retiros y jubilaciones, se alejen unas 1.500 personas.

Trayectoria

Molina Hafford es ingeniero agrónomo especializado en agronegocios y en dirección de empresas; productor agropecuario en el norte cordobés y fue director del Centro Regional Córdoba del INTA desde 2018, lugar al que accedió tras ser seleccionado en un concurso abierto.



El profesional tiene un largo y reconocido recorrido en el sector. Ha sido miembro del grupo CREA regional y se desempeñó como secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba desde 2011 hasta 2018, donde creó el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), pionero en el país, entre otras acciones.

Durante su mandato al frente del INTA, Molina Hafford impulsó proyectos de innovación tecnológica y desarrollo sostenible en el sector agroindustrial