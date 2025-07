El 24 de agosto LA TERCERA VEZ DEL FRONTERÓN

Es una cita imperdible, como también exigente para los participantes porque se anotan los mejores para esta singular prueba.

El Fronterón nació en el Uruguay, pero al ver la convocatoria que tiene el MTB en Concordia y la organización de Esteban Sbresso y su gente, rápidamente se pusieron de acuerdo hace un par de años para tener una fecha en nuestra ciudad, que tiene lugares realmente fascinantes para hacer circuitos para esta competencia. En este caso Puerto Yeruá será el epicentro de la misma, con todo el verde que lo caracteriza con lugares realmente fantásticos, que también son para disfrutar.

Será la tercera vez que esta competencia a nivel internacional se raeliza en Concordia, siempre de la mano de Amigos del MTB, en combinación con los organizadores originales uruguayos.

Hace algunas horas, Amigos del MTB presentó la Remera Oficial del acontecimiento y quedó realmente hermosa para que la luzcan los participantes. La misma se puede adquirir a sólo 25 mil pesos en el número 345-4983697. Además de usarla, quedará para quienes la adquieran como un muy buen recuerdo de esta particular cita.

El Fronterón, hay que decirlo, no es para principiantes sino por el contrario para avezados porque se diagraman circuitos realmente exigentes para cumplir con cada fecha. Por lo mismo, los bikers deben tener una especial preparación para afrontar los caminos que se trazan. Se combina la naturaleza con caminos ya abiertos y se abren otros para transitar, casi por senderos y por allí se arma algo de barro también en algunos sectores, si es que el mismo también no aparece en forma natural. Lo cierto es que es una combinación realmente muy buena para apreciar la calidad de los participantes, y ver el grado de esfuerzo que hacen para cumplir con el recorrido.

En este caso las inscripciones se darán en una sola web: www.encarrera.com.ar/fronteron donde cada competidor deberá diferenciar que en competencia participará. En las próximas horas se presentará de manera oficial dicha carrera. La indumentaria estará destinada a todos los competidores en general. A usarla y dignificarla, como símbolo, una vez más, de una gran competencia que por suerte tiene a Concordia como un lugar emblemático y de exigencia a puro Mountain Bike.