Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano.

“Alejandro Alvarez dice tener un cargo que no tiene, en su cuenta de redes sociales y su currículum dice ser profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y no lo es, es profesor adjunto pero interino porque nunca concursó”, comentó Gabriel Solano. “Es importante decirlo porque quien es la máxima autoridad en el Estado en materia universitaria es Alejandro Alvarez y está en una campaña sistemática para ajustar la universidad y desprestigiarla”, agregó.

La particularidad del veto presidencial

Posteriormente, Solano planteó: “Si el Gobierno veta, como ya amenazó, se abre una situación donde vamos a ver qué pasa”. Luego, manifestó que, “un Gobierno no puede vivir vetando, porque no es fácil que el parlamento apruebe un reclamo popular, es excepcional, no ocurre habitualmente”.

La universidad pública contra la pared

“El aumento que recibieron los docentes y no docentes son 50 puntos menos que la inflación y eso equivale a que perdieron un 25% de su capacidad adquisitiva”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El problema de la universidad no empieza con Milei, viene de gobiernos anteriores, los salarios ya eran bajos y si a eso se le agrega una confiscación del 25% de la capacidad adquisitiva, está colocando a la universidad contra la pared”.

Por otro lado, el dirigente del Partido Obrero señaló: “Las cosas no se pueden repetir hasta el hartazgo, acá hay un reclamo completamente justo y en el Congreso va a haber gente que defiende la universidad, pero también va a haber muchísima gente que va por los jubilados o por la pobreza que crece”. A su vez, remarcó que, “si no se da vuelta el veto, no solamente van a estar bajo el martillo de los acusados Milei y compañía sino también el Congreso”.

“El plan económico de Milei es destruir la universidad, el Presidente nos tiene acostumbrados a decir cualquier cosa”, expresó Solano. “El pueblo va a ir por los jubilados, por la educación y porque no puede ser que en 7 meses la pobreza crezca a niveles exorbitantes”, finalizó.