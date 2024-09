El veto de la nueva movilidad jubilatoria anunciado en reiteradas oportunidades por el Presidente Javier Milei despertó nuevas rispideces con el Congreso y se agrava cada vez más la situación de los jubilados que no encuentran certidumbre en cuanto al cobro de sus haberes

El Movimiento al Desarrollo, la nueva fuerza política de Rodriguez Larreta© Proporcionado por eldiario.es El ex jefe de Gobierno porteño está organizando un nuevo partido de centro, sin kircheristas ni libertarios. Lo acompañan Tagliaferri, Avelluto y Lacunza, entre otros.

¿ANSES está sirviendo al ciudadano o a intereses políticos o personales? No formularíamos esta pregunta, si no hubiéramos escuchado en boca de algún representante sindical, la afirmación de que tal o cual repartición pública les pertenece a sus empleados.

Me genera un profundo asco”, fue el lapidario análisis del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando fue consultado en un programa radial por la denuncia reciente que formuló Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández