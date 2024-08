En el díario del sol hacen un comentario que el denunciante del fiscal del estado es solo un empleado municipal como si fueran poca cosa.

Dando además datos personales, de un legajo dando mucha importancia como empleado municipal y no lo corrupto del denunciado, PATETICO La corrupción es indigna pero más indignos son los que lo cubren.

La denuncia al Fiscal es como Ciudadano y miembro del partido de la libertad avanza afiliado cosa que no todos pueden decir.

Los miembros de la agrupación y del partido la libertad avanza hemos decidido terminar con la casta de Entre ríos.

Decidimos denunciar todas las irregularidades.

Que están más que a la vista.

Sentí que el diario en vez de hablar de la corrupción solo se preocupó por revelar datos del denunciante de esta manera pone en riesgo a un denunciante al cual se lo puede ir a amenazar a su propio trabajo me extraña mucho que un diario cometa semejante furcio, parece como que estuviera pago para hacerlo da esa sensación que en vez de proteger o hablar que alguien denunció a un fiscal quisiera hacerlo ver como un sinvergüenza por ser empleado público. El diario se hace responsable por revelar los datos personales??

Es como si tuviera parcialidad algunos sectores atacando a una persona que está cumpliendo con su deber cívico. Porque dejarlo como poca cosa lo discriminan por trabajador..

En el diario dice también que no parece ser un dirigente de la libertad avanza .

Le comunico que sí lo es, es un dirigente de la libertad avanzada y afiliado a la libertad avanza, es miembro del partido, de la agrupación la libertad avanza .

Dice que parece justicialista y sí lo es tambien.

Porque la libertad avanza es peronista está fundado por una peronista.

Su carta orgánica está basada a la carta orgánica original del movimiento justicialista, es una línea interna del P.J está inscripta del 17 de febrero del 2023 .

Así que si es justicialista y es de la libertad avanza somos liberales peronistas.

sentí que en esa nota del diario el sol , otra falta de respeto, por eso, le pido el derecho a réplica.

Que patético que hablen de un denunciante de su legajo de trabajo como si un trabajador no tiene derecho a denunciar.

Pero no habla de la corrupcion.

Como presidente del partido voy a apoyar al señor Germán Mella. Exijo al diario mi derecho a réplica, porque el partido la libertad avanza no es de milei y tampoco está afiliado al partido.

Fue fundado por mi Carina Ivascov .

Ese señor Eduardo Beswich, el cual ni siquiera es afiliado al partido fue solo candidato en una alianza que caducó el 19 de noviembre del 2023.

supongo que será un dirigente libertario y los libertarios tienen otro partido.

No es el miembro de la libertad avanza.

Por lo tanto no es integrante del partido de la libertad avanza.

Los referentes nuestros y quiénes representa en la ciudad de Concordia al partido la libertad avanza es el sr. Germán Mella, la Sra Lorena Sauto , y el Sr. Adolfo Barrio , Jyan Pereyra , Pedro Vergara, en Feliciano el concejal Casco Gabriel.

Invitamos a sumarce y afiliar a toda gente de bien que represente nuestra causa.

No tengo ni idea cuál es la agrupación de este

señor Eduardo porque lo que puedo asegurar es que no es de la libertad avanza.

Como dije no está afiliado , la única que tiene fichas para afiliar soy yo.

La presidenta del Partido.

Quizás este señor Eduardo no sabe que los que participan en una alianza no tienen ningún derecho sobre el partido sino están ni afiliados o miembros de la junta promotora.

Desconozco completamente a este señor como miembro del partido .

Sr. Eduardo los candidatos o concejales que participaron en la alianza no están afiliados deberían hacerlo rápido…..

No tengo idea de qué agrupación habla si se que ellos y sus agrupaciones, nada tienen que ver con la libertad avanza .

Estarán algunos en el bloque cosa que deberían hablar con el Partido Provincial rápido y su presidenta osea yo.

Cómo dirigente quiero decirle que la presidenta del partido la libertad avanza también es peronista liberal, porque La libertad avanza es peronista .

Lo que me da mucha tristeza es que un diario se presta a estas situaciones y que un señor que quiere nombrar la libertad avanza no sepa cuales son sus principios y valores.

Es terminar con la casta.

No defendemos a las personas corruptas.

Dice como si fuera una operación de prensa no señor le comunico que fue una denuncia al jury bien presentada con pruebas, avalado por el partido la libertad avanza y por su presidenta Carina Ivascov .

Estos libertontos como en santa Fe también pusieron datos personales de un periodista que denunció es igual en este caso .

Si tiene alguna duda de algo don Eduardo, me pregunta .