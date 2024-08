LA C20 ARRANCARÁ ESTE FIN DE SEMANA CON LAS SEMIFINALES

Dándole continuidad al desarrollo de la Copa ACCOFUSA, este sábado se iniciará la etapa clasificatoria finales con el desarrollo de las semifinales para C20, donde a primer turno el Club Temperley se medirá ante Juana Azurduy, mientras que SRG Futsal lo hará con La Masía, último campeón en el Torneo Apertura. La instancia se jugará mejor de 3.

El domingo por su parte, las mujeres irán por la 3ª fecha de su torneo con dos encuentros. El inicial estará a cargo de Juana Azurduy y La Masía a las 12 del mediodía. A partir de las 13:30 el cruce entre Estadio Futsal y el Club Temperley.

Los varones mayores, que también jugarán el día domingo, tendrán en este caso la 4ª fecha de la Copa ACCOFUSA. A partir de las 10:30 de la mañana Temperley se enfrentará a Estadio Futsal, mientras que por la tarde se jugarán tres encuentros. Desde las 15 horas será el turno para La Masía “A” versus Zorraquín Futsal. Juana Azurduy y SRG Futsal lo harán a partir de las 16:30, para cerrar la jornada desde las 18 horas con el cruce entre Temperley Celeste y Arnol Futsal.

Sábado 17 de agosto - C20

Semifinales

14:00 hs. - Club Temperley vs. Juana Azurduy

15:30 hs. - SRG Futsal vs. La Masía

Domingo 18 de agosto - 1ª Femenina

12:00 hs. - Juana Azurduy vs. La Masía

13:30 hs. - Estadio vs. Temperley Futsal

Domingo 18 de agosto - 1ª Masculina

10:30 hs. - Temperley vs Estadio Futsal

15:00 hs. - La Masía A vs Zorraquín Futsal

16:30 hs. - Juana Azurduy vs SRG Futsal

18:00 hs. - Temperley Celeste vs Arnol Futsal