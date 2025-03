Guillermo Barros Schelotto no pudo cumplir con la máxima, cada vez menos frecuente por cierto, que indica que director técnico que debuta, gana. En su estreno al mando de Vélez en Liniers, cinco días antes del que será el debut del equipo en Copa Libertadores, cayó 1-0 ante Deportivo Riestra por la undécima jornada de la Copa de la Liga.

En la conferencia de prensa posterior al partido, El Mellizo reconoció que a sus dirigidos no terminaron de salirle las cosas según el plan en el aspecto futbolístico, pero valoró la actitud que mostró el equipo a lo largo de todo el partido.

“Me gustó la actitud del equipo. En un momento se vio que los llevamos a su campo, más allá que ellos nos dejaban. Pero cada vez que perdíamos la pelota teníamos una recuperación rápida y volvíamos estar en una situación de ataque. Eso fue lo que me gustó. Lo intentamos. Muy pocas veces erramos el camino. El equipo intentó y tuvo actitud, que es importante aún en la derrota”, señaló.

Guillermo también hizo una referencia al penal que no sancionó Rey Hilfer tras una mano en el área de Brcamonte, mencionando al pasar que “otras circunstancias no nos dieron la oportunidad de empatar el partido, por lo menos”. Pero al ser consultado por mayores precisiones evitó profundizar sobre la jugada.

Guillermo inició con derrota su ciclo como DT de Vélez.

“Yo me di vuelta justo. Estaba dando una indicación a un jugador. Está visto. Si fue penal, fue penal. Si se equivocó, bueno. No quiero hablar del árbitro ni ahora ni más adelante. Ni que en esta conferencia de prensa justifiquemos algo a partir de si fue penal o no fue penal”, remarcó.

La respuesta de Guillermo al DT de Riestra

Durante la conferencia de prensa, a Guillermo Barros Schelotto le comentaron que Gustavo Benítez, entrenador del Deportivo Riestra, había expresado que sus dirigidos habían doblegado a Vélez no en el aspecto futbolístico sino en el aspecto mental.

“Yo creo que cabeceó bien Herrera”, ironizó El Mellizo provocando risas y aplausos entre los presentes. Y agregó: “Le quedó una situación de gol, la hizo bien. Después se defendieron bien. Nosotros intentamos, nos equivocamos en los últimos metros y no nos quebraron nunca de la cabeza, porque siempre insistimos”.