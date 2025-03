Gallardo habló tras el empate con Rosario Central: el debut de Castaño, la Libertadores y la duda sobre el 9 de River

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Marcelo Gallardo se dedicó a analizar el encuentro frente al Canalla siendo autocrítico con el rendimiento del equipo y siendo consciente de que no lograron mantener en el tiempo ciertos aspectos positivos que mostraron sus dirigidos.

“No pudimos terminar de concretar las buenas intenciones que tenemos. Hoy era una buena oportunidad, lo pudimos hacer por momentos y tuvimos buenos ratos del partido”, destacó el Muñeco, quien reconoció que la igualdad de los rosarinos, y lo cerca que estuvieron de quedarse con la victoria, influyen en su análisis. “La sensación es que el final del partido queda empañado por el empate final, un gol muy fácil que nos hacen y casi lo perdemos en la última. Queda un sabor amargo, pero tenemos que seguir intentando”, agregó Gallardo.

Sin embargo, destacó la actuación de dos nombres: Franco Mastantuono y Ian Subiabre, autor del segundo gol del Millonario. “Son jugadores frescos, nos dan soltura, tienen la juventud como virtud y tienen aciertos y errores”.

Igualmente, dejó en claro que no quiere que el rendimiento de River dependa exclusivamente de ellos. “Los chicos siguen teniendo el crecimiento lógico de jóvenes futbolistas que no pueden hacerse cargo del desarrollo total del juego de un equipo. Tiene que quedar claro que no son ellos los que determinen el crecimiento del equipo. Son ellos junto al equipo“, sostuvo.

Con el capítulo con Rosario Central culminado, River deberá cambiar la mentalidad rápidamente para centrarse en su debut en la Copa Libertadores. Y acerca del duelo contra Universitario de Perú, Gallardo palpitó: “Prepararemos el partido cambiando rápidamente el chip, sabiendo que empieza la Copa y tenemos otra competencia que nos va a obligar a estar bien todo el tiempo”.

“Los detalles terminan siendo fundamentales. En los errores está el aprendizaje también. Sabemos la importancia que tienen los detalles en partidos de eliminación y de Libertadores. La competencia misma te va enseñando. Convivimos con eso todo el tiempo“, reflexionó, buscando demostrar que el Millonario aprenderá de la sorpresa que le ocasionó Rosario Central sobre el final del partido para no repetir los errores en los duelos internacionales.

La respuesta de Gallardo sobre Borja

Una de las imágenes que llamó la atención en el Monumental se dio cuando Miguel Borja abandonó el campo de juego, siendo reemplazando por Sebastián Driussi, pidiéndole perdón a los hinchas presentes en el estadio. Fue un nuevo partido donde el colombiano no logró convertir y extendió su racha negativa.

Sin embargo, el ex atacante del Austin FC tampoco generó peligro en los minutos que tuvo en cancha. Es allí donde Gallardo fue consultado acerca de las posibles dudas que se le pueden presentar sobre quién debe ser el 9 de River.

“Tenemos 4 delanteros de distintas características, son complementarios unos con otros y evaluamos en base a cada partido las cualidades. Después está la evaluación en base a rendimiento y a los momentos que pasen los jugadores en sí”, expresó al respecto.

Y para cerrar, defendió a Borja: “Miguel nunca fue un delantero de juego, siempre fue un delantero que su cualidad es el gol, y estar siempre en la zona del gol”.