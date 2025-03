Este fin de semana LA PELOTA RUEDA OTRA VEZ

Este domingo vuelve la cita para los simpatizantes e hinchas de los distintos clubes de nuestra ciudad. Vuelve el encuentro de cada fin de semana para alentar al equipo, cada uno a su manera. Algunos desde el “tablón” gritando y arengando, otros sentados cómodamente pero haciendo fuerza, y también está la familia que aprovecha para llevar el mate, algo para “picar” y dejar que los chicos retocen tras alguna pelota o se diviertan a su manera, ya que en su mayoría poco les importa lo que pasa dentro de la cancha. Aunque, también cabe destacar, muchos van identificados con la camiseta de su club, instados ya de chiquitos por parte de sus padres.

Lo cierto es que vuelve la acción también para los jugadores, porque esperaron un largo tiempo para volver a pisar el césped y sentir el calor de la gente, y también la responsabilidad de responderles haciendo un buen partido, y en lo grupal regalarle el triunfo a esa gente que fue a verlos.

Para la Liga, sin embargo, el fútbol hace rato que volvió porque hubo Asamblea, donde el Dr. Julio Larocca fue reelecto por otros tres años y la parte administrativa estuvo trabajando a full en todo lo que a papeles se refiere, teniendo en cuenta que hace pocas horas concluyó el libro de pases entre los clubes.

Claro que formalmente el torneo ya comenzó este viernes con el partido entre Comunicaciones y Santa María de Oro, en el adelantado que se jugó en el Estadio Ciudad de Concordia y para este sábado 29 tiene programado a Colegiales y Alberdi en el mismo lugar. Pero el comienzo formalmente dicho es este domingo.

Como ya es una costumbre, la Liga siempre elige a una personalidad importante, estando en vida o no, para homenajear por su aporte a este lindo deporte. En este caso el torneo que comienza llevará el nombre de Enzo Goya, el joven entrenador de 9 de Julio de Colonia Ayuí que falleciera súbitamente el año pasado, causando una notable consternación en el mundo del fútbol y la sociedad en general, porque era de esos tipos muy queridos en todo ámbito. Por ello, la Liga instituye su nombre para este torneo, porque lo ha considerado un aporte importante para el fútbol y el legado que ha dejado, porque no cabe duda que dejó un sello instalado en Colonia Ayuí. Precisamente en ese lugar hoy se hará el homenaje y el puntapié inicial en el partido entre el local y La Bianca que arranca 16.30 horas. Allí estará el presidente de la Liga, Dr. Julio Larocca y otras autoridades de la entidad para realizar este acto.

La particularidad de esta primera fecha es que no habrá partidos concentrados, ya que habrá un partido por cancha, usándose la citada de Colonia Ayuí, Libertad, La Bianca y nuevamente el Estadio de Concordia. La otra es que se la da bienvenida a Constitución, que el año pasado consiguió el ascenso de manera brillante y está en la primera.

Como recién es el comienzo cuesta hablar un partido más importante que otro, pero también es cierto no posar la mirada sobre Libertad ante Victoria, a jugarse en cancha del Lobo. El equipo del Tiro Federal es últimamente una especie de estigma para los vecinos del Parque Mitre. Victoria le ha ganado una final, justamente el día de la inauguración del Estadio de Concordia, aquel 8 de diciembre de 2023, que también significó la despedida de Enrique Cresto del municipio y la llegada de Francisco Azcué, quien asumía al frente del mismo. Con un par de días para asumir, este último fue invitado especial a aquella inauguración, pues el organizador de ese acto fue Cresto.

Volviendo a lo futbolístico, Victoria le amargó un par de partidos más al Lobo y sin duda se ha transformado en un partido especial en estos últimos tiempos. Por ello el mismo acapara la atención de la primera fecha. De todas maneras, habrá que ver cómo arranca cada uno, porque sin duda que a todos les va a costar un poco ponerse a tono y ello ocurrirá quizá con el correr del torneo. En promedio, quizá en la tercera fecha se estén empezando a “aceitar” ya que es un proceso natural de cada grupo conocerse en la cancha y llevar a cabo lo que el entrenador les pide.

Si bien resaltamos este partido entre Libertad y Victoria el resto tiene su importancia, precisamente para ver cómo están cada uno de los equipos y empezar a ver si tendrán el protagonismo esperado o no.

Pero cada uno pondrá todo en pos de la victoria en cada fecha y nadie regalará nada, porque así se juega en Concordia. Siempre decimos que son jugadores que no son profesionales, que no llegan en autos o camionetas opulentas a los entrenamientos, pero sí tienen “tatuado” el escudo de su institución en el alma y defienden sus colores al máximo de sus posibilidades. Siempre es digno de aplauso y admiración el esfuerzo que hacen para brindarse partido a partido.

La Liga espera, como todos, que sea un nuevo torneo con el éxito de los anteriores, es decir con una concurrencia acorde y que la familia sea protagonista en cada escenario. El streaming que hace la Liga fecha a fecha es un excelente medidor de rating y ello continuará siendo así este año, aunque será a partir de la segunda fecha. Para esta primera jornada será la “Liga Radio” la que informe a través de Radio 24 (98.7), como para que la gente lleve sus auriculares a la cancha para enterarse de todo.

Es otro comienzo que nos genera entusiasmo y que sin duda también nos pondrá a hacer lo que nos gusta, que es ver y analizar cada partido donde estemos presentes y así poder contarles gol a gol cada fecha, seguramente con las mismas ganas que desde este inicio pondrán los jugadores dentro de la cancha.

PRIMERA FECHA

Viernes 28 de marzo

Estadio de Concordia

20.30hs: Comunicaciones vs. Santa María.

Sábado 29 de marzo

Estadio de Concordia

16.30hs: Colegiales vs. Alberdi.

Domingo 30 de marzo

Cancha 9 de Julio – Colonia Ayuí

16.30hs: 9 de Julio vs. La Bianca.

Cancha de Libertad

16.30hs: Libertad vs. Victoria.

Cancha de La Bianca

16.30hs: Constitución vs. San Lorenzo.

Estadio de Concordia

16.30hs: Nebel vs. Real Concordia.