Ángel de Brito contó el motivo por el que Gabriela Sabatini no fue al casamiento de Oriana y Paulo Dybala

A casi un mes del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quien brilló por su ausencia fue Gabriela Sabatini, después de varias semanas de idas y vueltas acerca de si iba a estar como invitada. Fue Ova Sabatini quien confirmó que su hermana no iba a ser parte de la esperadísima boda de su hija, pero ahora fue Ángel de Brito quien reveló otra picante versión.



“En el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala de lo que más se habló fue de que Gaby no vino. Muchos dijeron ‘que chot… Gaby Sabatini, cómo no va venir, cómo no la saluda por las redes’”, comenzó diciendo el conductor de Ángel responde en su ciclo de streaming en Bondi Live. “De una muy buena fuente, la mejor fuente, me contaron que a Gaby Sabatini nunca le llegó la invitación”, aseguró.



“Nunca fue formalmente invitada. El único comentario que recibió, y lástima que no está Dalma hoy, es de Claudia Villafañe que le dejó un mensaje y le dijo ‘es el casamiento de Oriana, es tal fecha, avisándole que era la boda’, pero nunca le llegó la tarjetita formalmente. Ni Oriana la llamó, ni Cathy la llamo… Bueno, con ella ni se hablan. Ni su hermano Ova, ni su sobrina. Ese es el verdadero motivo por el que no vino”, aseveró, abonando aún más las versiones de malestar entre los hermanos Sabatini.

Otros tiempos. Gabriela Sabatini y una foto con Ova Sabatini y Catherine Fulop tras el nacimiento de Oriana Sabatini

“Dijo, como la mujer de 52 años que es, ‘si no me llama un familiar para un momento tan importante, cómo voy a hacer el viaje y caer en el casamiento’. Del lado de Gaby lo que dicen es ‘se hacen tanto las víctimas diciendo que se alejó de la familia’, pero ni siquiera levantaron el teléfono para decirle ‘¿vas a venir a la boda?’”, contó el periodista.



“El único mensaje que recibió fue de Claudia que, como era la wedding planner, la conoce a Gaby de toda la vida por Maradona y por la profesión de ambos. Yo no voy a un casamiento al que no me invitan. ¿Quién va? Los colados, nada más”, sostuvo, de acuerdo con la decisión que habría tomado la exdeportista de no ser parte del festejo.

Pocos días antes de la boda, luego de que Catherine Fulop había asegurado que la extenista no se iba a perder el gran día de su hija, Ova confirmó que su hermana no estaría en la fiesta de matrimonio. En una conversación telefónica con Socios del espectáculo (El Trece), donde también se refirió a su relación con su futuro yerno y a la tristeza por no tener en vida a sus padres, el empresario hizo frente a la pregunta que todos se hacían en la previa: “¿Te jode que haya tanta polémica con la venida o no de tu hermana a la boda?”, lo consultó Rodrigo Lussich.

Ángel de Brito aseguró que Gabriela Sabatini nunca recibió la invitación para la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Instagram, Orianasabatini)

“No me gusta, pero entiendo cómo es esto y sabía que iba a pasar”, contestó Ova, con cierta incomodidad. “¿Y no va a venir?”, insistió el periodista. “De verdad, no quiero hablar del tema”, replicó Sabatini, luego de un instante de silencio. “Sí, les voy a decir que no va a venir. Para mí es un tema muy, muy triste y me quiero enfocar en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante”, sentenció, con un dejo de resignación. Y cerró el tema con optimismo: “Ya se solucionarán las cosas”.

Solo una semana después de la gran boda que tuvo la cantante y el futbolista en Exaltación de la Cruz, que contó con más de 300 invitados y figuras internacionales como Tini Stoessel, Duki, Ricky Montaner y Rodrigo de Paul, la destacada figura del deporte argentino volvió a las redes a propósito del comienzo de las Juegos Olímpicos de París 2024, mostrando que no tenía intenciones de hacerle ningún tipo de dedicatoria a su sobrina.

En su cuenta de Instagram replicó un posteo que recordaba el destacado lugar que tuvo en la historia del megaevento deportivo. “No está de más recordar que en toda la historia de los Juegos Olímpicos, sólo una vez un/a tenista fue designado/a como abanderado/a de Argentina ¿La elegida? Ni más ni menos que la gran Gabriela Sabatini en Seúl 1988, año en el que se quedó con la medalla plateada”, mencionó la cuenta Tenistas Argentinas, posteo al que ella le dedicó un corazón con los colores patrios.