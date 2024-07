AZCUÉ: “EL PACTO DE JULIO VA A SER UN HITO EN LA HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD”

Acompañado por el secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio y el secretario de Hacienda Pablo Ferreyra, el intendente de Concordia resaltó que “este acuerdo social, institucional y político no es una imposición por lo que requiere diálogo y una búsqueda de consensos”.

En ese sentido, detalló que “venimos trabajando de una manera muy buena con todas las instituciones y hemos recibido una muy buena respuesta luego de la elaboración del documento que consta de 10 puntos”.

Azcué explicó que “muchas nos han dicho que querían firmarlo tal cual estaba y otras instituciones nos dijeron que querían hacer aportes por eso nos han pedido otras reuniones y eso lleva más tiempo, lo que nos parece excelente por lo que el acuerdo se va a firmar en el mes de agosto”.

El intendente destacó que la idea es crear y fortalecer “espacios de trabajo para que podamos avanzar porque entendemos que va a ser un hito en la historia de nuestra ciudad”.

EN CONJUNTO

En pos de lograr esos avances, Azcué adelantó que “ya tenemos reuniones fijadas, por ejemplo, para el 22 de julio tendremos otra instancia de diálogo con las instituciones religiosas y el 1 de agosto, con las comisiones vecinales”.

“Yo he instruido a mis funcionarios para que avancen con este trabajo, que se generen estos espacios de diálogo porque a las ciudades a las cuales les fue bien, fue por haber creado lazos con las instituciones intermedias y han salido adelante construyendo de esa manera”, argumentó.

El intendente, en diálogo con los periodistas, adelantó que “este es un primer avance. Después tienen que haber mesas de trabajo donde podamos abordar temas concretos porque tenemos mucho de qué ocuparnos, como la pobreza, la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, el trabajo, la inclusión y el terminar con la cultura del asistencialismo que tanto daño nos ha hecho”.

HUMILDAD Y FIRMEZA

P or último, Azcué dejó en claro que para formalizar el Pacto de Julio “se requiere tener humildad pero eso no quiere decir no tener firmeza”, dejando en claro que “esto no quiere decir que se busca una alianza electoral o una alianza de gobierno como se ha querido plantear”.

Se busca “tener en claro una serie de puntos en los cuales todos los concordienses tenemos que trabajar y dar estas peleas; por lo que al suscribirlo es un compromiso de cara a la sociedad para empezar a poner una serie de prioridades”, puntualizó.