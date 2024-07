En las calles de la capital francesa son muchos los parisinos expresan su decepción por el resultado. Es el caso de Caroline Beaulieu, de 38 años: "En ambos casos, se trata realmente de peste o cólera. No hay nada mejor entre los dos. Así que aquí estamos, decepcionados y no sabemos hacia dónde vamos".

Algunos también critican la decisión de Macron de convocar elecciones anticipadas. Jean Christophe Nony, de 59 años, explica las razones: "Creo que el presidente de la República debería haber aceptado al menos el plazo máximo de 40 días, porque si nos apresuramos a celebrar elecciones, si queremos desestabilizar a la gente, corremos el riesgo de acabar con una asamblea ingobernable, y no podemos. No lo disolveremos durante un año. Así que no hay prisa, no hay campaña y esa es responsabilidad de Emmanuel Macron".

Aunque las proyecciones de las encuestas sugieren que la Agrupación Nacional tendrá la mayor cantidad de escaños en la próxima Asamblea Nacional, no está claro si obtendrá la mayoría absoluta de 289 de los 577 escaños.

La tristeza del ministro de Economía y Finanzas

Pero el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, parece haber aceptado ya la derrota de su gobierno: “Es una derrota. Es una derrota para nuestra mayoría (presidencial), una derrota para nuestro campo (político). Es un momento histórico de reorganización de las fuerzas políticas en nuestro país y me entristece mucho”.

Mientras tanto, el ambiente es considerablemente más positivo en el bando de la líder de extrema derecha Marine Le Pen.

La segunda y definitiva vuelta de las elecciones será el domingo que viene.