Pareciera ser que cambia, que rota el mundo cambiando abriendo conocimientos ocultos, pero, parece nada más.

Los honestos siguen siendo inadaptados sociales, errar es humano, pero hay que échale la culpa a otro.

Estudiar es desconfiar de la inteligencia del que está a tu lado, por eso muchos dirigentes dicen “hay que educar al soberano” pero la realidad muestra lo contrario.

Lo que más odia el rebaño es aquel que piensa diferente del jefe, no es tanto la opinión en sí, sino la osadía de querer pensar por sí mismo, algo que ellos no saben hacer o no se animan.

Muchos se preguntan ¿ porque los dirigentes de rodean de alcahuetes, mentirosos, traidores, obsecuentes, deshonestos?…la respuesta es muy simple PORQUE LOS HONESTOS Y LEALES NO LOS DEJAN DELINQUIR, LES DICEN LA VERDAD Y NO SABEN MENTIR. Entonces molestan a sus planes puramente personales.

Decía el General “si quieres que algo no salga o no funcione forma comisiones” Recordar: “muchas manos en un plato hacen garabato”

Y sino explícate porque un país tan rico como Argentina tenga tan alto índice de pobreza y de indigentes con dirigentes, de todos los colores, tan pero tan millonarios.

Y diría mi madrina “la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer”.

Que lejos estamos de San Martin, Belgrano, Brown, Ramírez, Artigas, López, Bustos, Quiroga, Güemes, y muchos otros que dieron sus vidas por sus compatriotas e ideales defendiendo sus terruños. Hoy los dirigentes sólo defienden sus monedas, Ideales cero, Patria cero.