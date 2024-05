De acuerdo con Steve Wozniak, también fundador de Apple y compañero cercano de Jobs, el legendario director de la compañía tenía un método muy poco común para las entrevistas laborales: tomar una cerveza con los candidatos.

Para una persona como Steve Jobs, las máscaras laborales que nos ponemos durante las entrevistas para dar nuestra "mejor versión" eran una molestia. De acuerdo con Wozniak, estos son los dos puntos más importantes para Jobs al realizar una entrevista:

¿Estaría dispuesto a compartir una cerveza con esta persona? ¿Podría tener una conversación relajada con él, sentirme cómodo? Esto ayudaría a determinar si la persona está lista para integrarse al equipo, aumentando la probabilidad de que la química entre los miembros sea adecuada.

Ir verdaderamente a tomar una cerveza con el o la candidata. Sentarse en una terraza, bebiendo cerveza, abre muchas posibilidades para que nos sintamos relajados y más dispuestos a una conversación genuina. Con ese método, Jobs podía elegir a su manera a los posibles empleados de Apple.

El gurú de Apple





Diseno Sin Titulo 18© Proporcionado por Xataka MX

En el mundo de la tecnología, Jobs fue casi un gurú al que seguir y se le cubrió con un manto lleno de cierta mística que en muy pocos líderes puede encontrarse. La charla relajada con sus aspirantes a empleados era un excelente método, muy "a la Jobs", para poder realizar preguntas un poco más profundas de lo normal. Las mecánicas entrevistas quedaban a un lado y se podían hacer preguntas como "¿Cuándo fue la última vez que lograste algo de lo que estás orgulloso?" o "¿Qué harías en tus vacaciones de ensueño?".

El ambiente de trabajo dentro de Apple es algo fuera de lo común. Hace poco comentamos lo que se le entrega a las personas en su primer día de trabajo en la empresa. Dentro del imponente edificio de la compañía, ubicado en Cupertino, el ambiente es algo único.





Apple no estaba lista para presentar el primer iPhone, pero Steve Jobs sí, y usó trucos para lograrlo© Proporcionado por Xataka MX

En Xataka México

Apple no estaba lista para presentar el primer iPhone, pero Steve Jobs sí, y usó trucos para lograrlo

Lo cierto es que Jobs siempre fue un personaje que se salía de los estándares establecidos: ambivalente, ingenioso y tiránico son todas definiciones que fácilmente se asocian con él. Probablemente no sería la persona que te gustaría tener como jefe, pero estoy seguro de que sí sería alguien con quien te gustaría tener una charla, cerveza en mano.