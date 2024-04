Maciel “Azcue viene a ser el jefe de una asociación para cometer delitos”

ByN pudo dialogar con el dirigente vecinalista Rafael “Negro” Maciel, conocido militante social de la ciudad de Concordia, quien continua con su lucha por la restitución de las motos mal retenidas por el Estado.

Comentaba Maciel a ByN “si tenemos que hablar en claro, tenemos que decir que los cien y pico de días que va la gestión de Azcue, hoy Azcue viene a formar parte, a ser el jefe de una asociación para cometer delitos. El secuestro de motos y vehículos/auto está permitido, pero reglamentariamente, acá las motos te la secuestran vas pagas la multa y sino vas preso”

Comento su paso por la ciudad de Federación por este tema “nosotros en Federación le metimos la denuncia penal al intendente, pero primero sacamos una solicitada diciéndole que estaba cometiendo delito, la Ley 26348, lo que están haciendo es todo lo contrario a la Ley, la persona que va en contra de la Ley comete delito, o sea, haber roto las motos va en contra de la ley abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, pasa de ser intendente a ser un delincuente”

Azcue (continúo diciendo Maciel) tiene una visión distinta dice que la policía tiene razón, yo al Dr. Azcue le voy a reclamar una moto que por orden de él la secuestro y no me la quiso dar en dos oportunidades, ahora yo voy a reclamar esta moto que me la tiene que devolver. El la secuestro el me la tiene que devolver. Si la moto no esta el infractor es él”

ByN quiso saber que pasa que opina la Justicia “yo creo que Castrillón cuando dijo que había una convivencia política del poder político en la Justicia y en lo mediático no le erro. Pero este cambio debía ser cambio total yo no lo hubo, sigue la misma matriz, o sea como puede ser que en más de cien días todavía sigan sacando motos, autos, cometiendo delitos porque esto es delito”

También afirmo Maciel “acá hay complicidad de la policía, los políticos y los tribunales, los fiscales están para acompañar al poder político esto es así, no es de ahora, el que va preso es el que robo una gallina y al que realmente tienen que meter preso no va preso”

FUENTE: ByN