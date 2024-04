Los días martes, jueves y sábado se le agregará el día lunes para que se puedan sacar los residuos húmedos. Queremos que todo Concordia recicle, separe los residuos. El que no quiera separar que no saque los residuos el día martes”

Ante si todo esto de los residuos es una cuestión de educación Montoreano respondió a ByN “hay educación, hay un cambio estructural, a la gente no le interesa realmente que sucede con los residuos una vez que los saca de la casa, los lleva en el baúl (del auto) los tira en un terreno, o se lo tira al vecino, tenemos millones de casos de quejas de vecinos. Vemos no sólo carritos sino también autos, camionetas que van y desechan donde pueden o quieren”

Continuo la funcionaria “somos hijos del rigor, estamos aplicando la foto multa, ya aplicamos algunas no quiero comentar los montos, pero son elevados, el que sea escrachado en una foto multa que después no venga a llorar”

También ya esta decidido el día de comienzo de esta importante tarea de recolección de residuos que será el día martes 16 de abril y van a ser todos los martes la recolección de residuos secos, vidrios, papeles, cartón, plásticos, latas, etc, sólo secos.

Agrego Montoreano ante ByN “desde hace cuatro meses que estamos trabajando en este tema, tenemos la flota funcionando, ahora está la gente trabajando para el turismo, para toda la ciudad, para sacar los micro basurales y terminar de una vez por todas que Concordia no sea saludable”

Con respecto a cómo el vecino puede o debe sacar los residuos para que sean llevado por los recolectores explico “los pueden sacar en cajas, en bolsas todos los secos, esto será separado en el abasto, tenemos una planta usémosla bien, esa es la idea”

Por ultimo sostuvo “no es necesario que la gente compre bolsa s, que use las que tienen en sus casas, cajas, etc las van a levantar igual. No en cajones de maderas porque todo va a una prensa que aplasta” Y aclaro que “los residuos de los gastronómicos y de edificios se hará por separado, se deberán inscribir en un programa que tenemos que incluye todos los edificios que son grandes generadores lo mismo que los comercios y los gastronómicos, la Ordenanza esta nunca se cumplió”

FUENTE: ByN