"Rebelión fiscal": Axel Kicillof prepara su contraofensiva contra Javier Milei y José Luis Espert

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dará este lunes 18 de marzo por la mañana una conferencia de prensa en medio de una fuerte pelea con el Gobierno nacional por los impuestos. Será luego de un fin de semana en el que el flamante libertario José Luis Espert convocara a una "rebelión fiscal" a los bonaerenses, luego de aumentos en impuestos como a las patentes e inmobiliarios, algo compartido por el propio presidente Javier Milei.

Se espera que el gobernador inicie la conferencia a las 8:30 de la mañana. La convocatoria será en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, y si bien no hay precisiones, se presume que el eje central sería el anuncio de un aumento del 13,5 por ciento para docentes y trabajadores estatales, algo que usará para hacerle la contra a la gestión nacional.

Milei se subió a la "rebelión" de Espert contra los impuestos bonaerenses y atacó a Kicillof

En ese marco, el mandatario ultima los detalles de un mensaje que podría ser encendido y hasta verborrágico para cuestionar la marcha de la economía durante la gestión Milei.

En los últimos días, hubo un llamado a la "rebelión fiscal" por parte de Milei y Espert tras la suba de impuestos en la provincia. Está claro que ambos lo eligieron como "enemigo" para salir al ataque en los últimos días.

Cómo fueron los aumentos de impuestos en PBA

Vale recordar que la Ley Impositiva 2024, que se votó en diciembre en la Legislatura bonaerense, aplicó un aumento sobre bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural, con variaciones de entre el 140% y el 200%. El PRO, la Coalición Cívica, parte de la Unión Cívica Radical y hasta algunos libertarios votaron a favor de esa medida.



Milei y Espert, en tándem contra Kicillof.© Proporcionado por Perfil

En ese marco, el sábado Espert, diputado nacional, lanzó: "El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo".

Desde la lógica de Espert, "así como los trabajadores que no se sienten representados por los salarios que cobran, hacen huelga, y los pobres cortan la calle, es la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan como contrapartida a los impuestos que pagamos algo".

"Y vimos La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano. No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural", agregó.

Milei llamó "ladrón" a Kicillof, se refirió a las jubilaciones y su viaje a Rosario

Milei: "La provincia es un baño de sangre"

Por su parte, este domingo Milei dio una entrevista en LN+ en la que marcó su posición de acuerdo con el llamado de su colega y compañero de espacio.

"Es expropiatorio, no tiene contrapartida de bienes públicos. Kicillof no da nada, en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia, en la que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil", manifestó.