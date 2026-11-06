Adepa repudió la sanción de la AFA que suspendió por tiempo indefinido las acreditaciones de TN

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), expresó su preocupación y repudio por la decisión de la Asociación de Futbol Argentino (AFA) de suspender por tiempo indeterminado las acreditaciones de prensa de TN, prohibir el acceso a sus instalaciones y restringir la cobertura de los partidos de los seleccionados nacionales.

A través de un comunicado, la asociación advirtió que la medida afecta a todos los trabajadores del medio y fue adoptada sin criterios previamente establecidos ni procedimientos claros para solicitar su revisión.

A su vez, ADEPA sostuvo que las restricciones generan un efecto intimidatorio que va más allá del medio involucrado y pueden condicionar el ejercicio de la actividad periodística.

La entidad también remarcó que el funcionamiento institucional, administrativo y financiero de la AFA es un tema de interés público, debido a la importancia económica, social y cultural que tiene el fútbol en Argentina. Por ese motivo, consideró fundamental que su gestión pueda ser investigada por la prensa.

Por otra parte, manifestó su preocupación por las cartas documento que el empresario Javier Faroni envió a los periodistas de Clarín Daniel Santoro y Federico Teijeiro. En ellas, exigió que se eliminaran publicaciones relacionadas con movimientos financieros de TourProdEnter LLC, la empresa encargada de administrar ingresos comerciales de la AFA en el exterior.

ADEPA advirtió sobre el impacto de estas medidas en la libertad de prensa. (Foto: ADEPA)

Según señaló la asociación, las investigaciones periodísticas se apoyan en documentación bancaria obtenida en Estados Unidos, parte de la cual fue incorporada a expedientes judiciales argentinos y mencionada por fiscales.

En ese sentido, la organización cuestionó las exigencias de retirar publicaciones vinculadas con asuntos de interés público y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la libertad de expresión y la protección del secreto profesional periodístico, contemplado en el artículo 43 en la Constitución Nacional.

Además, recordó que la Constitución garantiza la posibilidad de publicar información sin censura previa y destacó la importancia del periodismo para controlar el funcionamiento de instituciones de relevancia pública.

Finalmente, ADEPA reclamó a la AFA que revise la sanción contra TN y establezca criterios de acreditación transparentes, objetivos y conocidos de antemano. También pidió que las intimaciones dirigidas a periodistas y medios de comunicación no sean utilizadas como herramientas de presión para frenar investigaciones periodísticas.

La decisión de la AFA se conoció el jueves 5 de noviembre, después de que la entidad negara las acreditaciones a TN para cubrir los amistosos de la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica, con el argumento de que se había superado la disponibilidad prevista. Posteriormente, la asociación justificó la suspensión por tiempo indeterminado por la difusión de un video realizado con inteligencia artificial en el programa de Jonatan Viale.