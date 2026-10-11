Trump asegura que Rusia y Ucrania han acordado una "tregua energética", Zelenski dice no saber nada

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en un breve comunicado este domingo que Rusia y Ucrania han acordado detener los ataques contra la infraestructura energética de cada uno.

"Con efecto inmediato, hay 'una tregua energética' en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han aceptado. ¡No lo rompan!", escribió en su red Truth Social, sin aportar más detalles.

Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que no había sido informado del alto el fuego energético. "Es la primera noticia que tengo. Pero si los rusos aceptan un alto el fuego energético, Ucrania también lo aceptará", declaró a 'Axios'.

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Por el momento, Rusia no ha confirmado ese posible acuerdo, que llega tras una escalada de ataques mortales en la guerra.



"Díganos cuándo empieza el alto el fuego"

"Si el presidente Trump lo ha negociado con Putin, por favor díganos cuándo empieza el alto el fuego. Estamos preparados y lo aceptaremos", señaló Zelenski a 'Axios'.

Antes, este domingo, Zelenski había reiterado que su país estaría dispuesto a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si el Kremlin reducía sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se apresuró a conversar telefónicamente con el presidente Zelenski, al que le expresó su "apoyo" ante la posibilidad de una tregua parcial.

"Apoyé plenamente el llamado del presidente Zelenski a un alto el fuego que protegería los suministros globales de alimentos y la infraestructura energética en Ucrania y Rusia", expresó Von der Leyen mediante un mensaje de X, en el que también alertaba de que, en cualquier caso, "la guerra ha entrado en una nueva fase, más sombría".

El comentario de sorpresa de Zelenski se ha producido en medio de un pulso entre Trump y el dirigente ucraniano, que había denunciado una decisión de Estados Unidos de aliviar temporalmente las sanciones sobre el diésel ruso, lo que llevó al estadounidense ha reclamar elecciones en Ucrania. El presidente ucraniano ha llegado a comentar este domingo que su país podría celebrar elecciones si Rusia aceptara un alto el fuego total de 60 días.