Ruta Nacional 11: calculan que un camión podría pagar más de $20 millones al año en peajes

La Ruta Nacional 11 tendrá cinco peajes entre Santa Fe y Chaco, y funcionarán tras una serie de obras que inspeccionará Vialidad Nacional.

La Ruta Nacional 11 tendrá cinco peajes entre Santa Fe y Chaco, y funcionarán tras una serie de obras que inspeccionará Vialidad Nacional.

ruta camion

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) cuestionaron el estado de la infraestructura vial argentina y el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional, especialmente el que se desarrollará en la Ruta Nacional 11 y que tendrá cinco peajes en el tramo Santa Fe - Chaco.

Te podría interesar

La nueva concesionaria de la Ruta Nacional 11 confirmó que el sistema Free Flow no se implementará de inmediato.

En el tramo de Santa Fe

Marcha atrás con los peajes Free Flow en la Ruta 11: así serán los nuevos puntos de cobro y la modalidad

Santiago Bonet

Dionisio Scarpin planteó que el principal objetivo es que los usuarios puedan transitar seguros por la Ruta Nacional 11.

camion

Expectativas por obras

Ruta Nacional 11: "La gente quiere ver máquinas tapando pozos", dijo Scarpin sobre nueva concesión

Ricardo Lasca, coordinador del organismo, dialogó al respecto con AIRE y calificó como un “disparate total” el nuevo plan de concesiones. Según planteó, el sistema significará un regreso al modelo de los años '90, con nuevas estaciones de cobro y mayores costos para quienes utilizan las rutas.

“El 5 de octubre se celebró el Día del Camino, pero no tenemos nada para festejar porque es todo un desastre en materia de infraestructura vial. La Seguridad Vial es un trípode: control, educación e infraestructura”, afirmó Lasca y aseveró: “Todos sabemos el estado lamentable de la red vial nacional y en las provincias”.

Ruta Nacional 11: por qué un camión podría pagar más de $20 millones al año

Uno de los principales cuestionamientos está puesto en la Ruta Nacional 11, especialmente en el tramo que conecta Santa Fe con Chaco. Lasca lamentó que, con el nuevo esquema de concesiones, los usuarios deberán atravesar cinco estaciones de cobro.

“Estos cinco falsos peajes tendrán un costo fenomenal porque la categoría del auto se multiplica por eje”, afirmó y advirtió: "En un cálculo que hicimos, un camión va a pagar más de 20 millones de pesos por año solo en peajes”, advirtió.

Según el cálculo estimativo presentado, si la tarifa para un automóvil se ubica en $4.200 por peaje para la categoría 1, en el caso de un vehículo de carga de seis ejes el monto se multiplica por seis, por lo que cada paso por una estación de peaje implicaría un costo de $25.200.

Si además se consideran cinco estaciones de peaje por viaje, el costo sería de $126.000 por cada recorrido completo. Con una frecuencia de 15 viajes mensuales, el gasto alcanzaría los $1.890.000 por mes. Llevado a un año, el cálculo da $22.680.000 anuales en peajes para ese esquema de 15 viajes mensuales, siempre tomando como referencia la tarifa de $4.200 para autos y las cinco estaciones mencionadas.

Vale mencionar que el cálculo es estimativo. Por el momento, no hay una tarifa oficial vigente general para los camiones y que el nuevo sistema de peajes tampoco comenzará a funcionar inmediatamente. Primero, la concesionaria deberá realizar una serie de obras de puesta en valor del corredor, que serán inspeccionadas y aprobadas por Vialidad Nacional.

Concesión de rutas nacionales: “Solo prevén corte de pasto y bacheo”

Otro de los cuestionamientos de la entidad está relacionado con el tipo de obras que contempla el nuevo sistema de concesiones. “Son concesiones que solo prevén corte de pasto y bacheo. No se prevé ampliar la red con autovías, autopistas o multitrochas”, sostuvo Lasca.

El cobro de los peajes en la Ruta Nacional 11 estará vinculado a la puesta en valor del corredor y la aprobación de Vialidad Nacional.

El cobro de los peajes en la Ruta Nacional 11 estará vinculado a la puesta en valor del corredor y la aprobación de Vialidad Nacional.

Desde el CONADUV consideran que el modelo no contempla una transformación de la infraestructura vial acorde con las necesidades de circulación y transporte. “El caudal de tránsito es bajo en comparación con los vehículos de Capital Federal. Entonces, lo que se recauda se gasta en el costo operativo del cobro sin volcarse plata en el camino”, insistió Lasca.

Por qué CONADUV habla de un “falsos peajes”

Lasca cuestionó el sistema de cobro previsto para las rutas nacionales y diferenció el concepto de peaje tradicional del esquema que, según su interpretación, se está implementando en Argentina.

“El sistema de peajes directo con cobro en ruta está concedido para que cuando uno construye y termina la obra, luego la recupera en una tarifa razonable y con un camino alternativo libre de pago”, explicó.

En cambio, sostuvo que en Argentina se cobran tarifas sobre rutas existentes que ya fueron construidas con fondos provenientes de los impuestos, sin ofrecer un camino alternativo gratuito. “Eso no es peaje, es impuesto a la circulación. Es inconstitucional y encima con doble imposición: se paga el impuesto a los combustibles y los peajes”, cuestionó.

Sobre el impuesto a los combustibles, sostuvo que "esos fondos son desviados a otras cosas, pero se deberían mandar a infraestructura vial”.