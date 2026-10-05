Sánchez negocia con sus socios de Gobierno en la jornada de reflexión: ¿convocará elecciones en España?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa este domingo sus contactos con ministros y dirigentes del PSOE antes de decidir si adelanta las elecciones generales, después de que el Congreso rechazara los dos decretos ley sobre vivienda impulsados por el Ejecutivo.

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Según fuentes gubernamentales citadas por 'RTVE', Sánchez abrió este periodo de reflexión tras la derrota parlamentaria del viernes y está recabando opiniones dentro del Gobierno y del PSOE. En su análisis han entrado también las manifestaciones y acampadas por la vivienda celebradas en distintos puntos de España.

La decisión todavía no está tomada. Algunas voces socialistas se han mostrado públicamente favorables a acudir a las urnas. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que puede ser "un buen momento para que decida la sociedad", mientras que el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha hablado de una "ventana de oportunidad".

El escenario se abrió después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos aprobados esa misma semana por el Consejo de Ministros. El primero obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra; el segundo, 166 a favor y 184 en contra. PP, Vox y Junts fueron determinantes para que los textos no prosperaran.

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Entre las medidas del Gobierno figuraban la ampliación de la protección frente a desahucios de personas vulnerables, medidas sobre los alquileres temporales y por habitaciones, cambios fiscales y una mayor estabilidad para determinados contratos de alquiler de vivienda habitual, según la información oficial de Moncloa.



Si Sánchez opta por convocar elecciones de forma inmediata, el domingo 29 de noviembre sería la primera fecha posible. Para cumplir ese calendario tendría que anunciar la decisión este lunes y el decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral tendría que publicarse el martes en el Boletín Oficial del Estado.

La legislación electoral establece que, en caso de disolución anticipada, las elecciones se celebran 54 días después de la convocatoria. Sánchez mantiene por ahora en su agenda la inauguración este lunes del Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Madrid y tiene previsto viajar el miércoles a Split, Croacia, para participar en la cumbre MED9.

La alternativa es continuar la legislatura e intentar recuperar las medidas de vivienda rechazadas, para lo que el Gobierno tendría que reconstruir sus apoyos en el Congreso.

Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades españolas para reclamar medidas ante la crisis de acceso a la vivienda, mientras los colectivos convocantes plantean avanzar hacia una huelga general.

El posible impacto electoral de este descontento, sin embargo, no resulta evidente. Ignacio Urquizu, sociólogo, profesor de la Universidad Complutense y consejero delegado de Metroscopia, explicó el viernes en 'La Brújula', de Onda Cero, que los últimos datos de su instituto muestran un avance de Vox, estabilidad del PP y un retroceso de las fuerzas de izquierda.

Según Urquizu, las movilizaciones por la vivienda no se estaban traduciendo, al menos hasta ese momento, en un aumento del apoyo a la izquierda.

En el PP, el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha instado directamente a Sánchez a convocar elecciones este lunes, asegurando que el jefe del Ejecutivo "sigue tumbado en el diván" de La Moncloa.

La posibilidad de elecciones ha activado también al resto de formaciones. Sumar ha reunido este domingo a sus ministros y representantes de los partidos que integran el espacio para analizar la situación y prepararse ante una eventual convocatoria. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recordado que la decisión corresponde exclusivamente a Sánchez.

Por otra parte, Podemos reclama que el Gobierno siga presentando medidas sobre vivienda. Su secretaria general, Ione Belarra, ha defendido que los ciudadanos quieren "soluciones, no elecciones".