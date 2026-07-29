Buenos Aires, 29 julio (NA) -- Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba, podría continuar en prisión preventiva luego de que la fiscalía solicite una prórroga de la medida, en Entre Ríos por el crimen de un remisero, antes de que se desarrolle el juicio en Córdoba.

Laurta, que se encuentra detenido en la Unidad Penal N.° 1 de Paraná, es representado por Augusto Laffarreire —ex representante legal de Nahir Galarza— en la causa secundaria por el asesinato del remisero Matías Sebastián Palacio.

Según el expediente, tras el doble femicidio el acusado habría cometido el crimen de Palacio y escondido parte del cuerpo en la localidad entrerriana de Estación Yeruá para continuar solo hacia Córdoba, al mando de un Toyota Corolla que era de la víctima.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Laffarreire indicó que el vencimiento de la medida actual “es a principios de septiembre” y que “en unos días se va a realizar la audiencia de revisión de las medidas de coerción (prisión preventiva)”.

Asimismo, el letrado consideró que “la fiscalía pedirá prórroga de la prisión preventiva, mientras avanzan con las diligencias probatorias que hayan ordenado”.

La misma solicitud se ratificó en el documento emitido por la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial de Entre Ríos, donde la jueza interviniente, María Gabriela Seró, resolvió la ampliación de la medida.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la noche del 7 de octubre del año pasado, Palacio se encontró con Laura en la terminal de ómnibus de Concordia, donde le pagó un millón y medio de pesos por un traslado hasta la ciudad de Córdoba.

Según los investigadores, los dos hombres ya se conocían de antemano e, incluso, trascendió que el asesino había contratado los servicios de Palacio en otras ocasiones.

Finalmente, en la capital cordobesa, Laurta cometió los femicidios de Luna y Zamudio, quemó el vehículo en la zona de Altas Cumbres; varios días después fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, cuya investigación fue elevada a juicio.

Se conoció la fecha del juicio del doble femicidio

El 8 de marzo de 2027 comenzará el juicio oral y público por el femicidio de Giardina y Zamudio, ocho meses después de que el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, dictó la elevación a juicio.