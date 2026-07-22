Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión en su honor y le reclama 50.000 euros

Iglesias ha solicitado al juez que le ponga a la líder de Sumar una indemnización de 50.000 euros en compensación por unas declaraciones que realizó en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa 'La Hora de la 1', en 'RTVE', a comienzos de año, que, según argumenta, supusieron "una intromisión ilegítima en el derecho al honor". La demanda también reclama que la vicepresidenta se retracte públicamente.

Según la denuncia de Iglesias, Díaz expresó "claros prejuicios (...) tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos".

La vicepresidenta ya rechazó anteriormente una demanda de conciliación, argumentando que sus palabras no habrían supuesto un daño a la reputación del artista, por lo que Iglesias decidió acudir al Supremo por la vía civil.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Julio Iglesias

Asimismo, Iglesias ha presentado en un juzgado de Madrid una querella contra varios periodistas de 'Diario.es', medio que desveló inicialmente las denuncias de las exempleadas, por injurias y calumnias y por atentar contra la integridad moral. La defensa del cantante argumenta que el director de la publicación, Ignacio Escolar, así como algunos de sus redactores, publicaron comentarios "falsos e injuriosos" que buscaban "minar" su imagen pública.

El pasado mes de enero se supo que dos mujeres que habían trabajado para el artista español en sus mansiones de Punta Cana (República Dominicana) y de Lyford Cay (Bahamas) aseguraban que Iglesias las había agredido sexualmente.

La investigación periodística, realizada por 'Diario.es' en colaboración con 'Univisión', que se habría llevado a cabo a lo largo de tres años y que se basó en testimonios y documentos adicionales, desvela que una de las exempleadas denunciaba haberse visto obligada a mantener encuentros sexuales con el artista, que no es el primero en ser objeto de este tipo de acusaciones, en los que este le abofeteaba y penetraba de manera no consentida.

Poco después de salir a la luz la denuncia, la periodista Paloma García-Pelayo, conocida por su proximidad a Iglesias, aseguraba que el artista estaba "preocupado", al considerar que su imagen había caído "absolutamente" y aseguró que vivía la situación "como si le hubieran matado internacionalmente por su imagen".

Finalmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar las diligencias contra Iglesias por las presuntas agresiones sexuales denunciadas. El Ministerio Fiscal sustentó su decisión en la "falta de competencia" del tribunal para conocer los hechos, que habrían ocurrido en residencias del artista en el Caribe.