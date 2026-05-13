PREGONANDO PREGONANDO

PARQUES NACIONALES ANDINO-PATAGONICOS: extraña coincidencia.

El 11 de mayo ppdo., la página MI ARGENTINA, recordó el 89º aniversario de la firma del Decreto, con el que el Estado Nacional, declaró como reservas con destino a convertirse en Parques Nacionales: ‘Los Glaciares’, ‘Perito Moreno’, ‘Los Alerces’, ‘Lago Puelo’ y ‘Lanín’; estableció la protección a perpetuidad de estas cinco áreas andino-patagónicas; y se consolidaron -desde ese momento- como espacios asignados para su conservación y manejo, en los territorios de las actuales provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Curiosidades13/05/2026 José Couceiro

En ese orden de ideas, Sergio Alvarez, titular de la Administración de Parques Nacionales, señalaba que: “…Con ésa decisión, más de un millón y medio de hectáreas protegidas, de los bosques nativos australes albergan grandes reservas de biodiversidad y son un componente esencial para los delicados ecosistemas que los contienen; los que generan beneficios ambientales para las principales actividades económicas regionales, a partir de la conservación integral de cada una las cuencas hídricas que los conforman…”.

Y agregaba al respecto: “…Este aniversario simultáneo en los cinco parques es una clara señal de la continuidad de las políticas públicas y de la idea fundadora que nos legó un patriota visionario como Francisco P. Moreno; sin cuyo impulso no hubiera sido posible contar con un sistema de áreas protegidas que conservan el territorio y aseguran el desarrollo de actividades turísticas sustentables…".

parque p moreno
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Lamentablemente, el mismo día (11/05/26) la Gestión Milei publicó en el Boletín Oficial, la Decisión Administrativa 20/2026, con las firmas de Adorni y Caputo, mediante la cual se decidían abultados recortes presupuestarios en los Parques Nacionales:

·         Los Glaciares ( $ 77.422.510),

·         Perito Moreno ( $ 12.826.816),

·         Los Alerces ( $ 70.291.525),

·         Lago Puelo ( $ 19.270.137),

·         Lanín ( $ 156.945.103).

En síntesis, no solo Neuquén, Chubut y Santa Cruz, se ven afectadas por el recorte; la guadaña también le llega a Entre Ríos, en los  Parques Nacionales de: El Palmar ($ 35.776.601) y Pre-Delta ($ 27.153.228), pasando a engrosar los recortes en los Parques Nacionales.

En conclusión, hay una extraña coincidencia de fechas, entre el Decreto Nacional (11/05/1937) que ‘declaró las reservas con destino a convertirse en Parques Nacionales’, y la Decisión Administrativa de Adorni y Caputo (publicada el 11/05/2026), de quedarse con $ 1.170.608.798 que corresponden a los Parques Nacionales de las provincias.-

Fuente; José Couceiro

jose couseiro
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