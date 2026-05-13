PARQUES NACIONALES ANDINO-PATAGONICOS: extraña coincidencia.

En ese orden de ideas, Sergio Alvarez, titular de la Administración de Parques Nacionales, señalaba que: “…Con ésa decisión, más de un millón y medio de hectáreas protegidas, de los bosques nativos australes albergan grandes reservas de biodiversidad y son un componente esencial para los delicados ecosistemas que los contienen; los que generan beneficios ambientales para las principales actividades económicas regionales, a partir de la conservación integral de cada una las cuencas hídricas que los conforman…”.

Y agregaba al respecto: “…Este aniversario simultáneo en los cinco parques es una clara señal de la continuidad de las políticas públicas y de la idea fundadora que nos legó un patriota visionario como Francisco P. Moreno; sin cuyo impulso no hubiera sido posible contar con un sistema de áreas protegidas que conservan el territorio y aseguran el desarrollo de actividades turísticas sustentables…".

parque p moreno

Lamentablemente, el mismo día (11/05/26) la Gestión Milei publicó en el Boletín Oficial, la Decisión Administrativa 20/2026, con las firmas de Adorni y Caputo, mediante la cual se decidían abultados recortes presupuestarios en los Parques Nacionales:

· Los Glaciares ( $ 77.422.510),

· Perito Moreno ( $ 12.826.816),

· Los Alerces ( $ 70.291.525),

· Lago Puelo ( $ 19.270.137),

· Lanín ( $ 156.945.103).

En síntesis , no solo Neuquén, Chubut y Santa Cruz, se ven afectadas por el recorte; la guadaña también le llega a Entre Ríos, en los Parques Nacionales de: El Palmar ($ 35.776.601) y Pre-Delta ($ 27.153.228), pasando a engrosar los recortes en los Parques Nacionales.

En conclusión , hay una extraña coincidencia de fechas, entre el Decreto Nacional (11/05/1937) que ‘declaró las reservas con destino a convertirse en Parques Nacionales’, y la Decisión Administrativa de Adorni y Caputo (publicada el 11/05/2026), de quedarse con $ 1.170.608.798 que corresponden a los Parques Nacionales de las provincias.-

Fuente; José Couceiro