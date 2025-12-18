CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

Te puede interesar

Julio Roth “el pueblo está dispuesto a defender sus derechos junto a todos los trabajadores” ByN Concordia 17/12/2025 En dialogo con Julio Roth, Secretario General de la UTHGRA e integrante del Triunviro de la CGT Reg, Concordia, sobre la situación de los trabajadores gastronómicos comentaba a ByN: “hoy el trabajador gastronómico esta en una situación complicada,

Desde la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Concordia, el Movimiento Nacional SURGE, GESTARA, pregonando Concordia 17/12/2025 LOS PIBES MOVIMIENTO POPULAR, MISIONEROS PAPA FRANCISCO y otras organizaciones sociales de la ciudad de concordia sentimos la necesidad —y la obligación moral— de decir lo que muchos piensan pero pocos se animan a expresar con claridad: los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado, están hoy mayormente ausentes de las luchas que definen el presente y condicionan el futuro de nuestra sociedad.

Atención hombres y mujeres de la Ley y de la Salud pregonando Concordia 16/12/2025 Talvez, algunos están cansados de leer nuestros justos reclamos, pero, somos muchos los torpes contribuyentes a los que le cuesta llegar a fin de mes, estar al día con los elevados impuestos, observando como impunemente se dilapidan esos dineros burlándose de toda la ciudadanía Concordiense.

REFORMA LABORAL BRUTAL OFENSIVA CONTRA LA COMUNIDAD DEL TRABAJO CGT Reg. Cdia Concordia 14/12/2025 La “modernización” laboral que propone el gobierno es la máxima expresión del liberalismo capitalista explotador y esclavista. Se trata de avasallar derechos conquistados y establecidos legalmente y concebidos, para llevar a cabo una transferencia multimillonaria al sector empresarial y por ende al mercado quién es el que realmente gobierna el país.

CAMBIO DE HORARIO PARA EL PRIMER TURNO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS pregonando Concordia 13/12/2025 La Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia informa a la comunidad que a partir del miércoles 17 de diciembre el horario de los recorridos del primer turno será a partir de las 7 horas.