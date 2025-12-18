PREGONANDO PREGONANDO

CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

Desde la Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia se informa cómo funcionará el servicio para las fechas festivas de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y el 1 de Enero de 2026.

Concordia18/12/2025pregonandopregonando

24 de diciembre

Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)

Sin servicio en el turno tarde

Sin servicio en el turno noche. 

 

25 de diciembre 

Guardia Sanitaria (recorridos esenciales). 

 

31 de diciembre 

Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)

Sin servicio en el turno tarde

Sin servicio en el turno noche.

 

1 de enero de 2026 

Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).

 

Se solicita a la comunidad en general respetar el cronograma y colaborar de esta manera con el correcto funcionamiento del servicio y mantenimiento de la higiene urbana.

