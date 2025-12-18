CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO
Desde la Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia se informa cómo funcionará el servicio para las fechas festivas de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y el 1 de Enero de 2026.Concordia18/12/2025pregonando
24 de diciembre
Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)
Sin servicio en el turno tarde
Sin servicio en el turno noche.
25 de diciembre
Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).
31 de diciembre
Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)
Sin servicio en el turno tarde
Sin servicio en el turno noche.
1 de enero de 2026
Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).
Se solicita a la comunidad en general respetar el cronograma y colaborar de esta manera con el correcto funcionamiento del servicio y mantenimiento de la higiene urbana.
Federico Sturzenegger, y los secretos del cerebro detrás de la reforma laboral
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei busca mayor flexibilidad en las relaciones laborales, reducción de litigiosidad y fomento del empleo formal mediante cambios en indemnizaciones, vacaciones y convenios colectivos; el proyecto ingresó al Senado el 11 de diciembre de 2025 y se debate en comisiones desde el 17 de diciembre, con el oficialismo aspirando a su aprobación antes de fin de año.
Quién es Francisco Langeri Bullrich, el hijo de la ex ministra denunciado por lavado
En las últimas 48 horas la política argentina entró en una nueva controversia judicial que pone en el centro de la escena al entorno familiar de la senadora nacional Patricia Bullrich y, en particular, a su hijo Francisco Langeri Bullrich, quien fue incluido como acusado en una denuncia penal por presunto lavado de dinero, evasión tributaria y asociación ilícita vinculada al manejo de un creciente imperio gastronómico.
El Ministerio de Justicia intimó a la AFA y a la Superliga: “Nadie está por encima de la ley”
El organismo del Poder Ejecutivo de la Nación obligará a la Asociación presidida por Chiqui Tapia a dar explicaciones sobre las finanzas del ente.
Julio Roth “el pueblo está dispuesto a defender sus derechos junto a todos los trabajadores”
En dialogo con Julio Roth, Secretario General de la UTHGRA e integrante del Triunviro de la CGT Reg, Concordia, sobre la situación de los trabajadores gastronómicos comentaba a ByN: “hoy el trabajador gastronómico esta en una situación complicada,
Desde la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Concordia, el Movimiento Nacional SURGE, GESTARA,
LOS PIBES MOVIMIENTO POPULAR, MISIONEROS PAPA FRANCISCO y otras organizaciones sociales de la ciudad de concordia sentimos la necesidad —y la obligación moral— de decir lo que muchos piensan pero pocos se animan a expresar con claridad: los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado, están hoy mayormente ausentes de las luchas que definen el presente y condicionan el futuro de nuestra sociedad.
Atención hombres y mujeres de la Ley y de la Salud
Talvez, algunos están cansados de leer nuestros justos reclamos, pero, somos muchos los torpes contribuyentes a los que le cuesta llegar a fin de mes, estar al día con los elevados impuestos, observando como impunemente se dilapidan esos dineros burlándose de toda la ciudadanía Concordiense.
REFORMA LABORAL BRUTAL OFENSIVA CONTRA LA COMUNIDAD DEL TRABAJO
La “modernización” laboral que propone el gobierno es la máxima expresión del liberalismo capitalista explotador y esclavista. Se trata de avasallar derechos conquistados y establecidos legalmente y concebidos, para llevar a cabo una transferencia multimillonaria al sector empresarial y por ende al mercado quién es el que realmente gobierna el país.
CAMBIO DE HORARIO PARA EL PRIMER TURNO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
La Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia informa a la comunidad que a partir del miércoles 17 de diciembre el horario de los recorridos del primer turno será a partir de las 7 horas.
El bloque justicialista no acompañó la Tributaria 2026 y objetó aumentos inconsistentes y facultades extraordinarias al Ejecutivo
El Concejo Deliberante de Concordia realizó este viernes la sesión extraordinaria en la que se trató la Ordenanza Tributaria 2026 enviada por el Departamento Ejecutivo.
EL PARQUE INDUSTRIAL PROYECTA UN 2026 CON OBRAS Y SERVICIOS QUE FAVOREZCAN LA RADICACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
Durante este martes, el Intendente Francisco Azcué participó de la entrega del informe de gestión del segundo semestre 2025 del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial de Concordia (EMAPI) como también la presentación de los principales objetivos de cara a la primera etapa del año próximo.
La Cooperativa Electrica de Concordia Informa COTE DE ENERGIA
(11/12) POR REALIZACIÓN DE OBRAS EN RED DE BAJA TENSIÓN CORTE DE ENERGÍA A LAS 13:00
Las siete Regionales de CGT en Entre Rios quieren dialogar con el Gobernador Frigerio y convocan a reunion de representantes ante la marcha del 18
Este martes 16 de diciembre se realizó el plenario de gremios adheridos a la CGT Re. Cdia, tal como se había convocado.
ELIMINAR EL ESTATUTO DEL PERIODISTA ES UN ATAQUE A LA DEMOCRACIA.
El Estatuto del Periodista fue promovido por los trabajadores de prensa, y el 25 de marzo de 1.944, mediante Decreto-ley N°7.618/44 fue promulgado; y, posteriormente- el Congreso Nacional lo ratificó en su totalidad al dictar la ley 12.908 (el 18/12/1946).