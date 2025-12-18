“Están llevando a numerosos productores a abandonar fincas y reducir la actividad”: La Mesa Agroalimentaria denunció el fuerte deterioro que enfrenta el segmento de la agricultura familiar

“Están llevando a numerosos productores a abandonar fincas y reducir la actividad”: La Mesa Agroalimentaria denunció el fuerte deterioro que enfrenta el segmento de la agricultura familiarcampo18/12/2025pregonando
El 2025 no terminará de la mejor manera para el segmento de la producción familiar, cuya situación productiva, comercial y social es cada vez más endeble.
Así lo marcó la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) que, en un informe basado en estadísticas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), alertó por la crisis que se gestó a partir de la apertura importadora, la desregulación estatal, la caída de los precios en origen y el atraso cambiario Incluso sostiene este bloque de entidades (en la Mesa confluyen los hortícolas de la UTT, las cooperativas de Fecofe y campesinos del MCI, entre otras organizaciones) que muchos pequeños productores es están viendo obligados a dejar sus pequeños fracciones productivas en este escenario.
“La pérdida de competitividad externa, la caída de márgenes y la imposibilidad de sostener inversiones mínimas están llevando a numerosos productores a abandonar fincas y reducir la actividad, con efectos directos en el empleo regional y en el precio de los alimentos”, advirtió la Mesa.
“La mentada ‘potencia exportadora del país’ contrasta fuertemente con la situación que atraviesan los productores frutihortícolas y las economías regionales. Las señales son preocupantes: revelan que el modelo de desarrollo del agro argentino se apoya en pocos jugadores concentrados, mientras una amplia base productiva atraviesa crisis recurrentes”, indicaron desde MAA.
Un primer análisis sobre el impacto del ingreso de importaciones de alimentos tomó como ejemplos a la carne de cerco, la yerba y el vino.
Para el primer caso, se puntualizó en la entrada de productos sin los suficientes controles desde Brasil, que no solo supone riesgos para el plano local sino que diezma al universo de pequeños ganaderos.
“Se puede observar que la importación de cabezas de cerdo se incrementó considerablemente: pasó de 545.000 en octubre 2023, a 3.720.000 en octubre de 2025, según datos de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Esto impactó directamente en la cantidad de productores porcinos del país: entre octubre 2023 y octubre 2025 se perdieron 279 productores”, señalaron. Eso derivó en una concentración de la producción, donde cada ganadero que siguió en pie pasó a tener un 20% más de cabezas.
Para el caso de la yerba, la historia ya es bien conocida. Entre diciembre de 2023 y junio de 2025, el precio real de la hoja verde cayó 45,9%, un ajuste mucho mayor que la caída del precio en góndola, que rondó el 31,8%.
La participación en la cadena también sufrió. Según el informe, “en junio de 2025, los productores recibieron solo 18,9% del precio final (promedio del semestre: 16,5%, el peor desde 2019). Para recuperar niveles previos deberían cobrar 28,8% más”. Todo esto se agravó con el ingreso de yerba desde Brasil.
“Las importaciones de yerba pasaron de los 4,7 millones de kilos entre enero y octubre del 2023, a los 10,4 millones en el mismo período de 2024. Esto representa un incremento del 221,3% interanual. Durante el 2025, la cantidad importada es similar a la del 2024, 10,5 millones de kilos, presionando aún más a la baja el precio local”, puntualizaron.
El deterioro también alcanzó al complejo vitivinícola: “los costos internos subieron con fuerza (74% más entre 2023 y 2025), mientras el tipo de cambio real se apreció”. Respecto de la concentración, “aunque el 75% de los viñedos tiene menos de 10 hectáreas, solo representan el 25,8% de la superficie total, mientras que el 7,4% más grande concentra casi el 45%”.
En cuanto a la entrada de vino importado, la misma “aumentó 415% en 2024, presionando a la baja los precios locales y reduciendo la competitividad de productores nacionales frente a productos más baratos”.
La MAA también mostró la pérdida de competitividad dentro del sector frutihortícola, cuyos precios se situaron en muchos casos por debajo de la inflación, mientras que los costos de los insumos y la logística continuaron en aumento.
Por caso, las peras y las manzanas aumentaron un 51% sus exportaciones, pero el precio pagado al productor cayó 10% intermensual y aumentó solo un 2% interanual.
“La fruticultura del Valle de Río Negro y Neuquén perdió competitividad por el descalce entre inflación y tipo de cambio. Tras la devaluación inicial del gobierno de Milei, la inflación devoró rápidamente la mejora cambiaria. Además, producir en nuestro país se volvió caro en dólares: otros países del hemisferio sur (Chile, Sudáfrica, Brasil, Australia) tienen monedas más competitivas. Eso implica mayor dificultad para colocar fruta en exportación, precios internacionales que ya no cubren la estructura de costos y más presión para vender en el mercado interno, a precios que tampoco sostienen la rentabilidad”, analiza el trabajo.
A esto se suma un atrasado cambiario, que golpea de lleno en la competitividad. Sucede que, aunque los precios en los mercados de destino se mantienen, los exportadores locales reciben menos dólares netos.
“Esto genera una brecha entre cada vez más pronunciada entre la inversión que realiza el productor y la facturación que recibe de su producción, achicando su rentabilidad. De ese modo se crea una situación inviable para los pequeños productores”, sostuvieron.
Frente a esto, y tal como se marcó al principio, el escenario social y productivo es más que delicado.
“Las medidas que propone el gobierno nacional en los aspectos laboral, tributario y financiero y comercial afectan a los pequeños productores, que no tienen espalda para esperar. Ya se están generando abandonos de fincas, algo que se ve en distintos sectores productivos. De ese modo se termina afectando la mesa de los argentinos, el empleo y las economías regionales”, afirmaron desde la MAA
“El sector agroalimentario atraviesa un punto de inflexión: sin políticas que protejan a la base productiva, el país corre el riesgo de desarticular cadenas claves. Lo que está en juego no es solo la rentabilidad de un sector, sino la soberanía alimentaria, es decir, un modelo de desarrollo que la Argentina necesita para su presente y su futuro”, concluyeron.
