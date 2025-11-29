FINALIZÓ EL CURSO DE ARMADO DE MUEBLES CON TABLEROS PRODUCIDOS EN CONCORDIA

Mercado Libre: en 5 años subsidiado con u$d. 373 millones.
El beneficio del Subsidio Estatal le significó, a Mercado Libre -este año- recibir un 50% más de exenciones impositivas, según lo publicado recientemente por Tiempo Argentino y El Ciudadano.
Este viernes finalizó el Curso de Armado de Muebles con Tableros, una instancia de capacitación impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, en articulación con el Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CeDeFI) y con la colaboración en materiales de la empresa EGGER.Concordia29/11/2025pregonando
Los muebles elaborados durante el curso serán donados a una institución local, contribuyendo al fortalecimiento de espacios comunitarios.
La formación se desarrolló en el Galpón del CeDeFI, ubicado frente a la planta industrial EGGER, y estuvo destinada a trabajadores del sector mueblero y forestal, estudiantes técnicos, emprendedores y vecinos interesados en adquirir nuevas herramientas y habilidades productivas con una fuerte impronta local e innovadora.
El Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer, destacó la importancia de seguir generando espacios de formación vinculados a la producción local: “Este tipo de capacitaciones no solo brindan herramientas reales para el trabajo, sino que fortalecen la cadena de valor y nos permiten construir una Concordia que produce, que crece y que genera oportunidades para su gente.” Recordó también que los productos elaborados en cada capacitación son donados a instituciones, escuelas, hogares y clubes de la ciudad.
Desde la Secretaría remarcaron que estas acciones forman parte de una línea estratégica que impulsa el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales y la articulación entre el sector público, privado y la comunidad.
Con acciones como esta, Concordia continúa impulsando la formación, la producción y el trabajo articulado entre instituciones, empresas y comunidad, consolidando el desarrollo local.
Hace cinco años decidieron compartir el corazón de sus cabañas, ofreciendo productos que nunca salían a la venta. Hoy, desde la Argentina, Brasil y Uruguay cuentan cómo diseñaron un biotipo animal y forjaron un clúster regional con una cultura ganadera en común. “La genética agrega valor”, afirma Diego Grané, líder del programa.
Una importante cantidad de equipos del ascenso apoyaron al presidente de la AFA en el medio de las tensiones con Estudiantes. Sin embargo, la Subcomisión de Filiales salió al cruce.
El senador bonaerense y ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, intervino en la discusión por la designación de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa y salió a respaldar su llegada al Gabinete.
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:
Este martes 2 de diciembre, desde las 9:00 hs, en el Centro de Convenciones Concordia, se realizará una jornada estratégica organizada por el Concordia Buró, junto a la Asociación Hotelera Gastronómica, EMCONTUR, la Municipalidad de Concordia y CODESAL.
Ante el avance de un nuevo paquete de flexibilización laboral y reforma previsional impulsado en la Argentina, desde el Movimiento Nacional SURGE Y LA MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CONCORDIA expresamos con absoluta firmeza nuestro rechazo total a estas iniciativas que no representan un camino de progreso, sino una amenaza directa al presente de millones de trabajadores y trabajadoras, y un golpe profundo al futuro de nuestras generaciones venideras.
Concordia se prepara para un fin de semana a pura vela con la realización de la última fecha del Gran Prix, que tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre en las instalaciones del Yacht Club.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa el cronograma para el próximo fin de semana largo por el feriado nacional correspondiente al “Día de la Soberanía Nacional", cuyo traslado se efectuará al lunes 24 noviembre.
En el marco de su 32ª Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Concordia, con la presencia de la totalidad de sus ediles, llevó a cabo una jornada clave para la planificación urbana y social.
De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
Reforma laboral significa en nuestro país pérdida de derechos y así lo demuestra la historia argentina con los sucesivos gobiernos que intentaron avasallar la dignidad humana de la comunidad del trabajo.-
El Consejo Provincial del PJ separó de sus cargos partidarios a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas habían participado en las últimas elecciones nacionales «por fuera» del PJ Entre Ríos. Se reunió el Consejo Provincial del PJ Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en…
Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.