FINALIZÓ EL CURSO DE ARMADO DE MUEBLES CON TABLEROS PRODUCIDOS EN CONCORDIA

Los muebles elaborados durante el curso serán donados a una institución local, contribuyendo al fortalecimiento de espacios comunitarios.

La formación se desarrolló en el Galpón del CeDeFI, ubicado frente a la planta industrial EGGER, y estuvo destinada a trabajadores del sector mueblero y forestal, estudiantes técnicos, emprendedores y vecinos interesados en adquirir nuevas herramientas y habilidades productivas con una fuerte impronta local e innovadora.

El Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer, destacó la importancia de seguir generando espacios de formación vinculados a la producción local: “Este tipo de capacitaciones no solo brindan herramientas reales para el trabajo, sino que fortalecen la cadena de valor y nos permiten construir una Concordia que produce, que crece y que genera oportunidades para su gente.” Recordó también que los productos elaborados en cada capacitación son donados a instituciones, escuelas, hogares y clubes de la ciudad.

Desde la Secretaría remarcaron que estas acciones forman parte de una línea estratégica que impulsa el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales y la articulación entre el sector público, privado y la comunidad.

Con acciones como esta, Concordia continúa impulsando la formación, la producción y el trabajo articulado entre instituciones, empresas y comunidad, consolidando el desarrollo local.