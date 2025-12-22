Aníbal Moreno ya firmó su contrato y es refuerzo de River: todos los detalles

El domingo en River fue un día de confirmaciones. Tras una negociación relámpago, pero intensa, desde el Millonario oficializaron la llegada de Aníbal Moreno, quien estampó la firma en su contrato para convertirse en el segundo refuerzo del club para el 2026. El volante central, proveniente de Palmeiras y una vieja debilidad de Marcelo Gallardo, selló un vínculo que lo unirá a la institución por los próximos cuatro años.

Con los papeles ya en regla, así lo confirmó el propio club a través de su sitio web oficial. “Este domingo 21 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el Club hasta diciembre de 2029″, reza el comunicado.

La intención de Gallardo es que el catamarqueño se presente este mismo lunes en el River Camp para sumarse a los trabajos de pretemporada a la par del grupo. De ser así, el Muñeco arrancará la semana con sus dos primeros refuerzos (Fausto Vera comenzó la pretemporada al igual que todo el plantel) ya a disposición, logrando el objetivo de rearmar la mitad de la cancha antes del brindis de fin de año.

Los números de la operación y la jugada financiera que favoreció a River

El desembarco del ex Racing se destrabó gracias a una oferta que cerró por todas partes. River desembolsará una cifra cercana a los 7 millones de dólares por la totalidad de la ficha, un monto que le permite a Palmeiras recuperar exactamente la inversión que había realizado a principios de 2024 cuando compró al jugador a la Academia.

Dentro del monto en el que se cerró la operación se esconde una jugada financiera de Palmeiras que benefició a River y dejó a Racing sin recibir un solo centavo. Cuando en Avellaneda vendieron a Moreno a Brasil, se reservaron una plusvalía del 20% sobre una futura venta. Sin embargo, ese porcentaje solo se activaba si la transferencia superaba los 7,5 millones de dólares. Al no hacerlo en el trato con River, Palmeiras evitó compartir ganancias.

Además, existía una cláusula que obligaba al Verdão a pagarle a Racing una multa de 1,5 millones de dólares si no vendía a Moreno antes de 2026. Una suma de factores que derivaron en una negociación express entre el club brasileño y el Millonario para que ambos salgan favorecidos.

“Hicimos lo mejor para mi familia y para mi futuro, así que creo que es una decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año, me preparé muy bien y si Dios quiere vamos a estar cerca”, fueron las primeras palabras de Moreno tras confirmarse su regreso al fútbol argentino, en diálogo con El Esquiú, luego de participar de un partido solidario en su tierra natal.

En esa sintonía, vale destacar que para que el acuerdo prosperara fue clave la voluntad del futbolista. Es que Moreno, con la intención de mantenerse en la órbita de la Selección Argentina, presionó para regresar al país. Ante este escenario, el entrenador del Verdão, Abel Ferreira, dio el visto bueno para la transferencia.

Moreno llega a River con 26 años, pero con la necesidad de recuperar el protagonismo perdido en el último semestre. Su ciclo en Brasil tuvo dos caras: un arranque furioso en 2024, donde fue titular indiscutido, y un cierre de 2025 opaco, donde su rendimiento mermó y terminó perdiendo terreno en la consideración, al punto de no participar en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo.