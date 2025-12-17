Pidieron el procesamiento de Moretti por administración fraudulenta

PREGONANDO PREGONANDO

El pedido se dio en medio del estado de acefalía de San Lorenzo.

Buenos Aires, 17 diciembre (NA) – La fiscal Mónica Cuñarro pidió el procesamiento de Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo, por administración fraudulenta, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El pedido de Cuñarro se dio en medio de una tensa situación en el “Ciclón”, club que entró en estado de acefalía este martes. #AgenciaNA 

