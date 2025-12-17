Pidieron el procesamiento de Moretti por administración fraudulenta

Bolavipdeportes11/12/2025
El presidente de AFA y su mano derecha Pablo Toviggino, al frente del Consejo Federal, recibieron un importante respaldo del fútbol federal.
pregonandoConcordia16/12/2025
Talvez, algunos están cansados de leer nuestros justos reclamos, pero, somos muchos los torpes contribuyentes a los que le cuesta llegar a fin de mes, estar al día con los elevados impuestos, observando como impunemente se dilapidan esos dineros burlándose de toda la ciudadanía Concordiense.
pregonandoConcordia17/12/2025
LOS PIBES MOVIMIENTO POPULAR, MISIONEROS PAPA FRANCISCO y otras organizaciones sociales de la ciudad de concordia sentimos la necesidad —y la obligación moral— de decir lo que muchos piensan pero pocos se animan a expresar con claridad: los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado, están hoy mayormente ausentes de las luchas que definen el presente y condicionan el futuro de nuestra sociedad.
En dialogo con Julio Roth, Secretario General de la UTHGRA e integrante del Triunviro de la CGT Reg, Concordia, sobre la situación de los trabajadores gastronómicos comentaba a ByN: “hoy el trabajador gastronómico esta en una situación complicada,