Pidieron el procesamiento de Moretti por administración fraudulenta

Te puede interesar

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL por el supuesto desmanejo en la AFA eldiario.es Policiales 15/12/2025 La senadora presentó un escrito ante el Comité de Ética del fútbol sudamericano. El viernes un allanamiento judicial avanzó sobre una millonario estancia en Pilar y relevó una impresionante flota de autos de lujo.

Policia de Entre Rios OPERATIVOS DE CONTROLES Policia de ER Policiales 14/12/2025 En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

Convenio para fortalecer la lucha contra la Violencia de Género y LGBTQ+ en Victoria pregonando Policiales 10/12/2025 En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la red local de protección de derechos, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) y la municipalidad de Victoria formalizaron un convenio marco de colaboración centrado en la intervención y prevención de la violencia familiar, de género y hacia personas del colectivo LGBTQ+.

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial INFORMA Policia de Entre Rios Policiales 10/12/2025 En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia...

Joven concordiense en la Armada Argentina! Desde GM pregonando Policiales 02/12/2025 “Siento orgullo de pertenecer a la Armada Argentina” Antonella Luján González Krenz tiene 27 años y es la única de su entorno familiar que ingresó a las Fuerzas Armadas. Hoy es la encargada de detall del destructor ARA “Sarandí”.

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes pregonando Policiales 02/12/2025 Se trata de Héctor Storniolo, quien ofreció una propiedad como caución real para garantizar la continuidad del proceso. El resto de los imputados, entre ellos su esposa, también están en libertad mientras se desarrolla la investigación.