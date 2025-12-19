¿Se viene el CORRALITO ???

Buenos Aires, (NA) -- La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) manifestó su enérgico rechazo a la reforma del Artículo 35 del proyecto de Reforma Laboral, que permitiría a los trabajadores formales acreditar sus salarios en billeteras virtuales. Según las entidades, esta apertura del mercado de cuentas sueldo podría generar un impacto sistémico negativo en la economía argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el representante de ABAPPRA, Marcelo Mazzón, calificó la medida como un posible "cisne negro" y alertó sobre la creación de un "corralito digital".

Los riesgos enumerados por los bancos

Las entidades financieras sostienen que las billeteras digitales (PSP) no cumplen con los mismos estándares de seguridad que el sistema bancario tradicional y plantean los siguientes puntos críticos:

Liquidez y Crédito: Los bancos utilizan los fondos de las cuentas sueldo para otorgar préstamos a la producción y el consumo. Al derivarse estos fondos a billeteras que invierten en Fondos Comunes de Inversión (FCI), se elimina la capacidad de financiamiento del sistema financiero.

Falta de efectivo: Los bancos públicos advirtieron que si los depósitos migran, será inviable garantizar el abastecimiento de billetes físicos en cajeros de pueblos remotos.

Seguridad: Subrayaron que las cuentas sueldo actuales cuentan con el respaldo de seguros de depósito (SEDESA) y estándares internacionales de los que carecen los PSP.

El fantasma del "corralito digital"

Mazzón advirtió que si los usuarios intentaran retirar masivamente su dinero físico desde las billeteras al mismo tiempo, se produciría un cuello de botella. "Todo el dinero sería digitalmente visible pero operativamente inexistente en la red de sucursales", señaló, definiendo el escenario como el "primer corralito digital del mundo".__IP__

Actualmente, existen unas 200 billeteras virtuales registradas ante el Banco Central que quedarían habilitadas para competir por el manejo de más de 10 millones de cuentas sueldo si el Congreso aprueba la modificación.

#AgenciaNA