Los Menores de Ferro juegan el Nacional C
Desde este martes y hasta el domingo, los menores masculinos de la institución con sede en calle Buenos Aires estarán participando del Torneo Nacional C, que organiza la Confederación Argentina de Handball.
deportes29/10/2025 Edgardo Perafan
La competencia, con sede en la ciudad mendocina de San Rafael, otorga ascensos al Nacional B de la temporada 2026.
En la fase inicial del certamen, que distribuye a los dieciséis equipos en cuatro grupos clasificatorios, Ferrocarril será parte de la Zona D.
Junto al Expreso, formarán parte del cuadrangular, otros tres equipos: Deportivo Yaciretá de Ituzaingó, Corrientes, Estudiantes de Olavarría y Universitario de Bahía Blanca.
En esta primera etapa, los equipos se enfrentarán todos contra todos, en busca de la clasificación a la Zona Campeonato.
A esta instancia de cuartos de final, accederán los ocho equipos que finalicen en los dos primeros puestos de sus respectivas zonas.
En cuanto a la programación de los encuentros que deberá afrontar Ferrocarril en esta primera fase, la misma ha quedado determinada de la siguiente manera:
Martes 28 de octubre
16.45 hs. Deportivo Yaciretá (Corrientes) - Ferrocarril
Miércoles 29 de octubre
9 hs. Estudiantes (Olavarría) - Ferrocarril
Jueves 30 de octubre
13 hs. Ferrocarril – Universitario (Bahía Blanca)
