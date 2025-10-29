Los Menores de Ferro juegan el Nacional C

La competencia, con sede en la ciudad mendocina de San Rafael, otorga ascensos al Nacional B de la temporada 2026.

En la fase inicial del certamen, que distribuye a los dieciséis equipos en cuatro grupos clasificatorios, Ferrocarril será parte de la Zona D.

Junto al Expreso, formarán parte del cuadrangular, otros tres equipos: Deportivo Yaciretá de Ituzaingó, Corrientes, Estudiantes de Olavarría y Universitario de Bahía Blanca.

En esta primera etapa, los equipos se enfrentarán todos contra todos, en busca de la clasificación a la Zona Campeonato.

A esta instancia de cuartos de final, accederán los ocho equipos que finalicen en los dos primeros puestos de sus respectivas zonas.

En cuanto a la programación de los encuentros que deberá afrontar Ferrocarril en esta primera fase, la misma ha quedado determinada de la siguiente manera:

Martes 28 de octubre

16.45 hs. Deportivo Yaciretá (Corrientes) - Ferrocarril

Miércoles 29 de octubre

9 hs. Estudiantes (Olavarría) - Ferrocarril

Jueves 30 de octubre

13 hs. Ferrocarril – Universitario (Bahía Blanca)