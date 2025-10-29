Amigos del MTB YA INSCRIBEN PARA EL DESAFÍO

El pago se puede realizar por transferencia o depósito bancario en https://www.encarrera.com.ar/248/index.php?encarrera=cf&ed=pagar

También se podrá abonar en efectivo en Pirovano 107, de 9 a 12 horas todos los días, mientras que por la tarde de lunes a jueves de 18 a 20 horas también en la misma dirección Pirovano 107, esquina Sarmiento.

1ª Parte: Precio de la inscripción a partir del 1/10/2025 y hasta el 31 del mismo mes: Individual $ 75.000. Parejas: $ 140.000 (total del equipo).

2ª Parte: Precio de la inscripción a partir del 1/11/2025, hasta el 28/11, Individual: $ 85.000. Parejas: $ 150.000 (total del equipo).

Cicloturistas: $ 30.000 (reciben el kit del corredor) y medalla finisher. No clasifican).

Opcional Remera: Inscripción más 25.000 pesos hasta el 31 de octubre.

SOLO 200 SE LLEVAN LA REMERA

Tal como se adelantó en la apertura de inscripciones, se contará con un cupo de 200 remeras para los primeros 200 que se inscriban y paguen la misma. El hecho de estar inscripto no asegura la remera, sino que lo habilita el pago. El 31 de octubre se cerrará o bien si se completa el cupo antes de la fecha.