Amigos del MTB YA INSCRIBEN PARA EL DESAFÍO

Desde este martes y hasta el domingo, los menores masculinos de la institución con sede en calle Buenos Aires estarán participando del Torneo Nacional C, que organiza la Confederación Argentina de Handball.
Este viernes 31 de octubre será el último día para abonar la inscripción con precio bonificado para participar de la última gran cita de los Amigos del MTB, el Desafío 248 que se disputará el 30 de noviembre.deportes29/10/2025 Edgardo Perafan
El pago se puede realizar por transferencia o depósito bancario en https://www.encarrera.com.ar/248/index.php?encarrera=cf&ed=pagar
También se podrá abonar en efectivo en Pirovano 107, de 9 a 12 horas todos los días, mientras que por la tarde de lunes a jueves de 18 a 20 horas también en la misma dirección Pirovano 107, esquina Sarmiento.
1ª Parte: Precio de la inscripción a partir del 1/10/2025 y hasta el 31 del mismo mes: Individual $ 75.000. Parejas: $ 140.000 (total del equipo).
2ª Parte: Precio de la inscripción a partir del 1/11/2025, hasta el 28/11, Individual: $ 85.000. Parejas: $ 150.000 (total del equipo).
Cicloturistas: $ 30.000 (reciben el kit del corredor) y medalla finisher. No clasifican).
Opcional Remera: Inscripción más 25.000 pesos hasta el 31 de octubre.
SOLO 200 SE LLEVAN LA REMERA
Tal como se adelantó en la apertura de inscripciones, se contará con un cupo de 200 remeras para los primeros 200 que se inscriban y paguen la misma. El hecho de estar inscripto no asegura la remera, sino que lo habilita el pago. El 31 de octubre se cerrará o bien si se completa el cupo antes de la fecha.
Flavio Briatore y compañía ya tomaron una decisión con el piloto argentino, según la prensa europea. Detalles.
La Liga Concordiense de Fútbol va completando los “casilleros” de los torneos en disputa en esta temporada.
En el marco de la vigesimosexta y última fecha de la Divisional “B”, Salto Grande goleó 4 a 0 a Ancel y logró el ascenso a Primera tras coronarse campeón del certamen Ramón Agustín Isla. El “hidroeléctrico” vuelve a la “A” tras ocho años jugando en la segunda categoría.
En el Estadio Ciudad de Concordia, Comunicaciones derrotó 4 a 1 a Libertad y se quedó con el Petit del Torneo Clausura. El ”canario” se ganó un lugar en la final por una plaza en el Torneo Regional Amateur del año que viene.
Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado 24 de octubre se correrá la última fecha del certamen 2025 de Duatlón Rural Concordiense, que tendrá comp epicentro la Bodega Robinson.
Este jueves, en el Salón de los Intendentes de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de todas las áreas municipales y los distintos organismos que acompañarán la organización de la 47ª edición.
El ministro afirmó que “las inversiones buscan previsibilidad”
Flavio Briatore y compañía ya tomaron una decisión con el piloto argentino, según la prensa europea. Detalles.